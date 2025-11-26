Nekdanji predsednik gre za dolgo v ječo

Septembra je bil nekdanji brazilski predsednik Jair Bolosnaro spoznan za krivega načrtovanja državnega udara, v torek pa mu je brazilsko državno tožilstvo odredilo začetek prestajanja 27-letne kazni za rešetkami. Pritožba na to odločitev ni več mogoča.

Bolsonaro je bil poleg načrtovanja državnega udara, potem ko je leta 2022 izgubil na volitvah, obsojen tudi zarote in načrtovanja umora zdajšnjega predsednika Luisa Inácia Lule da Silve. Ker se z njegovim podlim načrtom ni strinjala vojska, zločina ni bilo.

Bolsonaro je južnoameriško državo kot 38. predsednik vodil od leta 2019 do leta 2022, sodni proces pa je označil za lov na čarovnice. Na dosojeno kazen se je pritožil, a ga je vrhovno sodišče zavrnilo. Sodba je zdaj zapečatena. Pred predsednikovanjem je bil od leta 1991 do leta 2019 član poslanske zbornice.

Skoraj tri desetletja bo Bolsonaro, ima 70 let, vsaj za začetek preživel na sedežu zvezne policije v prestolnici Brasilii. Tam je v priporu od sobote, sodišče je namreč spoznalo nevarnost njegovega pobega. Po nekaterih virih naj bi ga načrtoval med nočnim bedenjem, ki so ga njegovi pristaši pripravili pred politikovim domom.

Bolsonaro je priznal, da se je poskušal znebiti elektronske zapestnice, a da si je potem premislil. Izgovarjal se je, da ni ravnal prisebno zaradi zdravil, ki jih jemlje, in da nikakor ni želel pobegniti.

Sodišče je zanj odredilo celovito zdravstveno oskrbo, potem ko so njegovi zdravniki zatrdili, da ima vse več zdravstvenih težav. Z Bolsonarom je kazni včeraj začelo prestajati še pet soobsojenih, med njimi nekdanji vojaški generali in ministri. Čaka jih od 19 do 26 let ječe.