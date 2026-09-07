Nekdanji predsednik razstavlja v spomin na 11. september

Nekdanji predsednik ZDA George W. Bush, ki je državi načeloval med letoma 2001 in 2009, se je po odhodu iz Bele hiše posvetil likovni umetnosti. Ob 25. obletnici terorističnih napadov 11. septembra 2001 so v Predsedniškem centru Georgea W. Busha v Dallasu odprli razstavo 16 slik z naslovom Spomin na 11. september (Remembering 9/11). Kot je znano, je tistega dne 19 pripadnikov islamistične teroristične organizacije Al Kaida ugrabilo štiri potniška letala, dve sta zadeli stolpnici Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, tretje Pentagon, četrto je strmoglavilo v Pensilvaniji, potem ko so se potniki uprli ugrabiteljem. Slikarska dela bodo na ogled do 30. septembra, po navedbah na spletni strani muzeja pa odražajo pogum, žrtvovanje in trdoživost, ki so se pokazali v enem najbolj ...