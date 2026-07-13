Nekdanji premier obtožen rasizma

Vrstijo se takšne in drugačne analize, eno od manj posrečenih pa je za španski spletni medij El Debate prispeval nekdanji španski konservativni premier Mariano Rajoy (71).

»Velja si zapomniti, da je Francija dvakratna svetovna prvakinja in finalistka zadnjega svetovnega prvenstva. Dobila je vse tekme na tem prvenstvu in trenutno zaseda prvo mesto na Fifini lestvici. Imajo vrhunsko ekipo, kljub temu pa v njej ni francoskih igralcev. Igrajo pa zelo dobro. Bodo izjemno zahteven nasprotnik,« je Rajoy zapisal o španskem tekmecu v polfinalu in požel vrsto negativnih odzivov na obeh straneh Pirenejev.

»Obstajajo ljudje, ki pripadnost še vedno merijo po priimku, kraju rojstva ali barvi kože. Drugi jo merijo po naših koreninah v državi in ​​volji, da k njej prispevamo. Z igranjem nogometa. S skrbjo za starejše. Ali z ustanavljanjem podjetij. Španija pripada tistim, ki jo imajo radi in zanjo delajo, ne tistim, ki jo s ksenofobnimi izjavami sramotijo,« je na omrežju x zapisal španski premier Pedro Sánchez in sklenil z besedami: »Francija, vidimo se v polfinalu. Naj zmaga najboljši in naj rasizem izgubi.«

»Naj zmaga najboljši in naj rasizem izgubi,« je pozval španski premier Pedro Sánchez. FOTO: Muhammed Abdullah Kurtar/Pool/ Reuters

Rajoyu niso ostali dolžni niti Francozi. Vodja francoske komunistične partije Fabien Roussel je Rayojevo izjavo primerjal z rasističnim izpadom paragvajske senatorke Celeste Amarilla, ki je francoskega nogometnega zvezdnika Kyliana Mbappéja označila za »koloniziranega Kamerunca, ki se obupno trudi izdajati za Francoza«. Francoskemu notranjemu ministru Laurentu Nuñezu se je zdel Rajoyev zapis popolnoma nesprejemnljiv. »Sploh ne odraža bistva Francije. Francija je dežela raznolikosti, kjer lahko vsakdo uspe in najde svoje mesto,« je izjavil za francosko televizijo BMFTV, medtem ko je vodja francoskih socialistov Olivier Faure na omrežju x poudaril, da je reprezentanca sestavljena samo iz francoskih državljanov in dodal: »Francija ni etnični narod; nima barve kože ali vere. Je politični narod, združen okoli republikanskega gesla – kar zelo jezi rasistično desnico. Ne morejo si kaj, da ne bi bruhali gnusnega rasizma, da bi razjezili našo čudovito francosko ekipo.«