Nekdanji princ s tožbo proti policiji odpira novo fronto v aferi Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor, nekdanji vojvoda Yorški in drugi sin pokojne britanske kraljice Elizabete II., pred višjim sodiščem v Londonu zahteva sodni nadzor nad odredbami za preiskave njegovih rezidenc, izdanimi pred njegovo aretacijo, poroča BBC. Ali povedano bolj preprosto: s tem si prizadeva za razveljavitev nalogov za preiskavo, ki so privedli do njegove aretacije. Obravnava bo v četrtek, toda nekdanjega princa so že opozorili, naj za financiranje sodnega postopka proti policiji ne uporablja kraljevega zasebnega denarja, poroča The Guardian.

Kraljev brat prejema letni prejemek – višine zneska niso razkrili – iz kraljevih zasebnih sredstev, vendar so jasno določili, da tega denarja ne sme uporabljati za financiranje sodne presoje. Skriti vir je novinarjev dejal, da je pravna obramba osebna stvar Andrewa Mountbatten-Windsorja in njegovih odvetnikov ter da Buckinghamska palača nima nobene vloge pri določanju strategije.

FOTO: Phil Noble/Reuters

Drugi sin pokojne kraljice je bil v začetku leta, na svoj 66. rojstni dan, aretiran zaradi suma zlorabe uradnega položaja, potem ko so se pojavile obtožbe, da je v času, ko je opravljal funkcijo britanskega trgovinskega odposlanca, z Jeffreyjem Epsteinom delil občutljive informacije o številnih ženskah.

Uradni predstavnik je v potrdil, da bo obravnava potekala v četrtek ob 14. uri na višjem sodišču. Ko je bil Andrew aretiran, je brat kralj Karel III. izdal pisno izjavo, v kateri je zapisal, da mora »zakon opraviti svoje«. Nekdanji vojvoda, ki zdaj živi na kraljevem zasebnem posestvu Sandringham v Norfolku, je bil zaslišan, nato izpuščen, preiskava pa medtem poteka naprej.