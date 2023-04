Nekdanjemu španskemu kralju pripisujejo nezakonsko hčer

Španski kralj Filip VI. in princesi Elena ter Cristina niso edini otroci nekdanjega španskega kralja Juana Carlosa, trdita avtorja knjige, ki je pred izidom, a je odlomek iz nje po poročanju Anse danes objavila španska digitalna revija El Confidencial.

Avtorja knjige z naslovom King Corp. Nikoli predstavljeni imperij Juana Carlosa I. sta novinarja Juan María Olmo in David Fernández, poročevalca omenjene revije in Infobae. Trdita, da ima nekdanji monarh, ki je zaradi številnih škandalov odstopil leta 2014 in se pod bremenom očitanih mu finančnih malverzacij avgusta 2020 umaknil v Abu Dabi, tudi »skrivno hčer« Alejandro, ki naj bi bila sad njegove zunajzakonske zveze z neko aristokratko.

Španska kraljeva hiša: O tem ne vemo ničesar

Knjiga bo izšla 8. maja. Njena pisca trdita, da se je Alejandra rodila kasneje od treh priznanih kraljevih potomcev, odraščala pa pri eni izmed družin, ki pripadajo madridski visoki družbi. V otroštvu naj idetitete biološkega očeta ne bi poznala, sedaj ima svojo družino.

Novinarja trdita tudi, da v oviru španske kraljeve družine te okoliščine vsi poznajo. Sama se skicujeta na tri vire. Na eno izmed nekdanjih ljubic kralja, ki je veljal za ženskarja, na podjetnika, ki je njegov dolgoletni prijatelj, in na nekdanjega partnerja Alejandre.

Španska kraljeva hiša se je na objavo odzvala z izjavo, da o tem ne ve ničesar, sam Juan Carlos pa je obstoj nezakonske hčere Alejandre za časnik El Mundo zanikal. V španskih medijih so se sicer že v preteklosti pojavili zapisi o domnevnih nepriznanih otrocih nekdanjega španskega kralja. Tudi El Mundo v zapisu navaja, da mu pripisujejo na tisoče izvenzakonskih avantur. Nekatere so resnične, druge pa so v območju legend.