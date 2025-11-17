Nekdanjo premierko obsodili na vislice

V nabito polni sodni dvorani in pred sodiščem v glavnem mestu Bangladeša Daki so se v ponedeljek razlegali vzkliki navdušenja, ko so nekdanjo premierko Šejk Hasino zaradi zločinov proti človečnosti obsodili na smrt. Ker najostrejšo kazen v tej južnoazijski državi z več kot 171 milijoni prebivalcev izvajajo z obešanjem, čakajo 78-letnico vislice. Če jo bodo seveda dobili v roke, ker je lani poleti pred besnimi demonstranti pobegnila in se skriva nekje v sosednji Indiji.

Sodišče je razglasilo, da so ugotovili, da so dejanja Hasine izpolnile vse elemente zločinov proti človečnosti. Spoznali so jo krivo za hujskanje, izdajo ukazov za ubijanje in neaktivnost pri preprečevanju grozodejstev med krvavo vstajo proti njenemu diktatorskemu režimu; končala se je s pobegom premierke v Indijo avgusta 2024. Vodja Mednarodnega sodišča za zločine, za vojne zločine v Bangladešu pristojnega tribunala, ki so ga ustanovili leta 2009, Golam Mortuza Mozumder, je bil povsem jasen: »Odločili smo se, da jo bomo obsodili le na eno kazen, to je na smrt.«

Na poziv sodišča, naj se sojenja udeleži, se Hasina nepresenetljivo ni odzvala. Včeraj je iz skrivališča v Indiji sporočila, da je obsodba pristranska in politično motivirana. »Sodba, da sem kriva, je bila znana vnaprej,« je zapisala v izjavi, ko je bil znan izid procesa, ki so ga v živo prenašali tudi po državni televiziji. Skupaj z njo so na smrt obsodili nekdanjega notranjega ministra Asaduzamana Kana Kamala, tudi on je na begu, in nekdanjega generalnega inšpektorja policije, kar je naziv vodje mož postave v Bangladešu, Čovdhuryja Abdulaha Al-Mamuna. Ta se je sojenja udeležil in priznal krivdo, za kar so mu naložili pet let zapora. Odvetnik Šejk Hasine po uradni dolžnosti, saj jo je zastopal brez njene privolitve, je povedal, da se lahko njegova »stranka« pritoži le v primeru, da se preda ali jo aretirajo.

Nekdanja premierka je vlado vodila v letih od 1996 do 2001 in od 2009 do 2024, skupaj več kot 20 let. S tem je bila voditeljica vlade z najdaljšim stažem v Bangladešu in ženska voditeljica vlade z najdaljšim stažem na svetu. Hčer ustanovitelja države Šejka Mudžiburja Rahmana je z oblasti odnesla tako imenovana julijska revolucija lansko leto. Začeli so jo študenti z zahtevami za pravično delitev državnih služb. Ker se je oblast protestnikov lotila zelo brutalno in jih najmanj 1000, verjetno pa več kot 1500 ubila, je protest prerasel v vsesplošen upor proti korumpiranemu, nepotističnemu, represivnemu in v bistvu diktatorskemu režimu dolgoletne premierke. Na koncu ji ni preostalo drugega, kot da je sramotno pobegnila v tujino. Februarja prihodnje leto bodo v Bangladešu končno izvolili novi enodomni parlament. Hkrati bodo izvedli referendum o dokumentu, s katerim naj bi začeli nujne temeljite ustavne in druge reforme ureditve v državi.