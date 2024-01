Nekrolog z vljudno samocenzuro

Rojen je bil v Avstraliji, deloval pa je predvsem v Veliki Britaniji. Štiriinosemdesetletni John Pilger je v Londonu umrl tik pred koncem lanskega leta. Bil je vsestranski novinar. Pisal je članke, kolumne, knjige. Podpisal se je tudi pod številne dokumentarne filme, v katerih se je loteval predvsem mednarodnih zadev.

Vsaj pol ducata dokumentarcev ima v naslovu besedo vojna. Ta v Pilgerjevih delih ni nujno metafora. Kot vojni poročevalec se je oglašal iz Vietnama, Kambodže, Biafre ... Ob umoru Roberta Kennedyja leta 1968 je bil očividec dogodka. Dobri dve desetletji je delal za britanski levo usmerjeni tabloid Daily Mirror.

Pilger je bil neizprosen kritik zahodnega imperializma in kolonializma. Kot Avstralec je ostro kritiziral odnos avstralskih oblasti do staroselcev, hkrati pa tudi posege britanske vlade v javne sisteme. Njegov zadnji dokumentarec iz leta 2019 ima naslov Umazana vojna proti nacionalni zdravstveni službi. Pač, britanski javni zdravstveni sistem je bil več desetletij tarča konservativcev, ki so želeli zdravstvo privatizirati.

Kljub ostri kritiki kolonializma je Pilger pozornost namenjal tudi zločinom, ki so jih zakrivile protikolonialne sile. Pol Pota, voditelja kamboškega komunističnega gibanja, je primerjal z Adolfom Hitlerjem.

John Pilger je uredil eno najboljših novinarskih čitank, zbornik Tell Me No Lies, Ne pripovedujte mi laži. Na petsto straneh je zbral najboljše primerke preiskovalnega novinarstva, nekakšno skrivno zgodovino druge polovice 20. stoletja.

Zagovornik Juliana Assangea

Bil je vnet zagovornik avstralskega rojaka in borca za svobodo informiranja Juliana Assangea. Ko se je Assange zatekel na ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu, je bil Pilger med rednimi obiskovalci. Kot oster kritik medijskega prostora in odvisnosti medijev od kapitala je razmišljal o ustanovitvi levo usmerjenega tabloida, ki bi bil v lasti zaposlenih, vendar se je v času, ko bi moral postavljati časopis in uredništvo, raje posvečal ustvarjanju dokumentarca o avstralskih staroselcih.

Zadnja desetletja je med drugim pisal za Guardian. Leta 2014 je izrazito simpatiziral z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom, češ da je edini svetovni voditelj, ki obsoja vzpon fašizma v Evropi. Ob tej trditvi je bil deležen vljudne kritike, češ da je prav Putin tisti, ki finančno podpira evropske fašistoidne stranke. Hkrati je stopil na mino ruske propagandne vojne – v enem od izjemno branih člankov je vehementno citiral trditve s profila na družabnem omrežju facebook, a se je izkazalo, da gre za lažni profil. Nekrolog v Guardianu se je temu Pilgerjevemu zdrsu vljudno izognil.