Nemčija dobila najstarejšo lepotno kraljico doslej

Nemške misice odslej samo povsem oblečene

Nemčija je dobila najstarejšo zmagovalko lepotnega tekmovanja v državi doslej. Mis je postala petintridesetletna, ki je tudi prva mati, ki je zmagala na tem tekmovanju.»Nemčijo bom predstavljala z eleganco, dostojanstvom, žarom in močjo,« je podjetnica, ki vodi spletno trgovino z retro oblačili, napovedala po zmagi na tekmovanju. Povedala je še, da bo hoče postati glas sodobnih žensk po tridesetem letu starosti in da se bo zavzemala tudi za to, da bi bile ženske bolj samostojne in samozavestne.»Ženstvenosti ne določa obleka,« je poudarila. Po njenem mnenju je lepa ženska tista, ki izžareva »moč, značaj in pristnost«. »Žensk že dolgo ne zanimajo več klasični standardi lepote,« je dodala nova mis. Von Hasejeva, ki skrbi za triletnega sina, se je rodila v Namibiji, od petega leta pa živi v nemškem Kielu.V sobotnem finalu tekmovanja za najlepšo Nemko se je pomerilo 16 deklet, starih med 18 in 35 let. Žiriji, ki so jo prvič sestavljale samo ženske, so se predstavile v večernih oblekah in oblačilih za prosti čas. Predstavitev v kopalkah pa so organizatorji ukinili. Organizatorje ob tem pojasnil, da se tekmovanje ne osredotoča več samo na zunanjost tekmovalk, zdaj so v središču osebnost, značaj in življenjske zgodbe deklet.Prva spremljevalka je postala dvaindvajsetletnaiz kraja Waldbuttelbrunn blizu Würzburga, druga spremljevalka pa triindvajsetletnaiz Hamburga. Tekmovanje je vodil nemški zvezdniški parinn.