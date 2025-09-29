Nemirni četrti največji otok

V soboto se je v prestolnici Madagaskarja Antananarivo na stotine večinoma mladih protestnikov spopadlo z varnostnimi silami, le dva dni po tem, ko so protivladne demonstracije prerasle v spopade in plenjenje trgovin ter požiganje stavb in avtomobilov. Policija je na četrtkovem protestu, ki je bil sklican zaradi nenehnih izpadov vode in elektrike v revni državi, četrtem največjem otoku na svetu, kjer živi približno dvajset milijonov prebivalcev, uporabila gumijaste naboje in solzivec, da bi razgnala množico.

Demonstranti, vključno s študenti, so se v soboto ponovno zbrali v Antananarivu in držali transparente s slogani, med drugim Smo revni, jezni in nesrečni in Madagaskar je naš. Večina jih je bila oblečena v črno in z zakritimi obrazi, nekateri pa so nosili barvne slamnate klobuke, ki so postali simbol kljubovanja.

Varnostne sile so napovedale prehod v fazo ponovne vzpostavitve javnega reda in roparjev ne bodo več obravnavale kot protestnike, temveč kot državne sovražnike, ter bodo proti njim uporabile orožje. Varnostne sile so protestnikom preprečile pohod proti središču mesta. Neimenovani viri iz bolnišnic so poročali, da je bilo v četrtkovih protestih ob življenje pet ljudi, vendar uradna poročila tega niso potrdila.

V video nagovoru je predsednik Andry Rajoelina dejal, da je v odgovor na protest odpustil svojega ministra za energijo, ker ni opravljal svojega dela. Hkrati pa je nasilje obsodil kot destabiliziranje državne ureditve.

Skupina Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC) je sporočila, da je zaskrbljena zaradi nepotrjenega števila smrtnih žrtev, ranjenih in obsežne škode na javni in zasebni lastnini. Šestnajstčlanska skupina, katere predsednik je Rajoelina, je v svoji izjavi pohvalila neomajno zavezanost vlade k ponovni vzpostavitvi miru in stabilnosti.

Južnoafriška razvojna skupnost obstaja od leta 1980, ko je bila ustanovljena kot ohlapna zveza devetih večinsko vladajočih držav v južni Afriki, znana kot Južnoafriška konferenca za usklajevanje razvoja (SADCC), katere glavni cilj je usklajevanje razvojnih projektov, da bi zmanjšali gospodarsko odvisnost od takratne apartheidske Južne Afrike. Angola, Bocvana, Lesoto, Malavi, Mozambik, Svazi, Združena republika Tanzanija, Zambija in Zimbabve.

Afriška unija, mednarodna organizacija, ki je naslednica Organizacije afriške enotnosti, pa je pozvala k zadržanosti, miru in dialogu.

Madagaskar je blizu tudi Slovencem, tam deluje misijonar Pedro Opeka, na Madagaskarju deluje od leta 1975. V Vangaindranu je sodeloval pri gradnji bolnišnice, od 1989 pa v Antananarivu s smetiščarji in brezdomci gradi tako imenovano mesto upanja. Njegov projekt je zaradi uspešnosti vzbudil zanimanje mednarodnih dobrodelnih organizacij. Zaradi njega se je za misionarsko pot odločilo oditi še mnogo misionarjev.