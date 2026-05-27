Venezuelski voditelj je pričakoval invazijo, ne desant

Minilo je skoraj pet mesecev, odkar so ameriški komandosi v spektakularni akciji na začetku januarja iz glavnega mesta Venezuele Caracasa v trenirki ugrabili predsednika z zelo dvomljivo legitimnostjo. Njegov sin in skoraj soimenjak Nicolás Maduro Guerra je za španski dnevnik El País povedal, da je njegov oče pričakoval kopensko invazijo Američanov in ne bombardiranja, ki je bilo predhodnica prihoda njegovih ugrabiteljev v helikopterjih. Med akcijo si je Nicolás Maduro Moros, kakor je ime očetu, poškodoval koleno. Njegova žena Cilia Flores, ki so jo ugrabili skupaj z možem, je v kaosu po vdoru komandosov omedlela in je dobila samo nekaj odrgnin. Floresova ni mati Madura mlajšega, saj se je rodil v očetovem prvem zakonu z Adriana Guerra Angulo.

Prvi očetov klic iz zapora v New Yorku je Maduro dobil več kot mesec po ugrabitvi. Priznal je, da se je razjokal od sreče in da od takrat snema vse njune telefonske pogovore. Zdaj že nekdanjemu predsedniku Venezuele, čeprav je uradno še vedno na položaju in ga Delcy Rodríguez samo nadomešča, Američani menda dovolijo 510 minut komunikacije z osebami zunaj aresta na mesec, se pravi devet ur.

Sin dolgoletnega voditelja Venezuele je seveda, kot se diktature spodobi, pomembna osebnost. Pri 35. letih je poročeni oče dveh hčera poslanec v venezuelskem enodomnem zveznem parlamentu. Je član Združene socialistične stranke Venezuele, katere večni voditelj je njen pokojni ustanovitelj Hugo Chávez, predsednik pa ugrabljeni Maduro starejši. Stranka, ki jo opisujejo kot skrajno levo, ima v zveznem parlamentu kar 219 od 285 članov. Zadnje volitve kot marsikatere prej niso bile niti najmanj demokratične in poštene, vendar je veliko vprašanje, kaj bi razdrobljena in med seboj večinoma sprta opozicija lahko dosegla tudi v drugačnih okoliščinah.

Preden je leta 2021 postal poslanec v parlamentu, je bil Maduro mlajši v letih od 2017 do 2020 član ustavne skupščine, katere naloga naj bi bila pisanje nove ustave. Še pred tem je bil zelo zagret flavtist, vendar se po srednji šoli, kjer je bil povprečen dijak, ni odločil za študij glasbe. Raje je šel na univerzo, povezano z vojsko, kjer je specializiral iz ekonomije. Po letu 2011 je delal v javnem sektorju. Oče ga je leta 2013 postavil na čelu organa, katerega naloga je ocenjevanje učinka predsedniških ukrepov, leta 2014 pa pa za koordinatorja venezuelske filmske šole, čeprav ni imel kakršnikoli izkušenj s filmom.Zaradi vsega tega se na Madura nepresenetljivo ves čas lepijo očitni o nepotizmu, ki sta ga oče in druga žena izvajala v korist njega in drugih družinskih članov. Je sicer edini otrok očeta. Ker spada tako med nekdanje kot aktualne funkcionarje venezuelskega oblasti, so ZDA proti njemu leta 2019 uvedle sankcije. Tako kot očeta, njegovo ženo in številne druge člane režima Američani tudi Madura obtožujejo vpletenosti v trgovino z mamili, kar pa sam zanika. A kot smo videli pri ugrabitvi njegovega očeta in še marsikje, pomanjkanje dokazov nikakor ni zagotovilo, da te dolga roka Donalda Trumpa ne bo dosegla.