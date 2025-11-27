Neprepričljivi izgovori Carlosa Mazóna

Po poročanju BBC se je nekdanji voditelj španske pokrajine Valencia Carlos Mazón, sicer član Ljudske stranke (Partido Popular), spet znašel pod drobnogledom zaradi njegovih srečanj z novinarko Maribel Vilaplano v času, ko so njegovo regijo pred letom dni prizadele uničujoče poplave s tragičnimi posledicami. Že prej je bilo znano, da sta skupaj preživela več ur na kosilu, najnovejše obtožbe pa nakazujejo, da je njuno srečanje trajalo še dlje.

Zaradi tega je José Muñoz iz Socialistične stranke v Valencii pozval konservativce, naj Mazónu odvzamejo regionalni poslanski sedež, češ da je »ujet v labirintu laži«. Mazón je sicer v začetku meseca odstopil s položaja voditelja španske pokrajine, saj tudi sanacija škode ne poteka po pričakovanjih, vendar so glavni očitki povezani z njegovim ravnanjem usodnega dne, ko se je zgodila katastrofa.

Poplave, ki so 29. oktobra 2024 prizadele vzhodno provinco Valencia, so terjale 229 življenj, še osem ljudi je umrlo v sosednjih regijah. Mazónova vlada je takrat šele po 20. uri poslala opozorilno SMS-sporočilo prebivalcem Valencie, v katerem jih je pozvala, naj ostanejo doma, do takrat je menda večina žrtev že umrlo. Izkazalo se je, da se Mazón večji del dneva ni udeleževal izrednih sestankov, ker je bil na kosilu z lokalno novinarko Maribel Vilaplano. Po izpovedih pred lokalno sodnico Nurio Ruiz Tobarro, ki preiskuje morebitno malomarnost oblasti, sta se na kosilu zadržala skoraj štiri ure.

Mnogi so v lanskih oktobrskih poplavah izgubili bližnje, Victoria Sanchez (na fotografiji) moža in pse. Samo v pokrajini Valncia je bilo okoli 230 smrtnih žrtev. FOTO: Eva Manez/Reuters

V središču aktualne preiskave je časovnica obeh akterjev. Vilaplana je sodnici izpovedala, da sta restavracijo zapustila okoli 18.45 in se sprehodila do parkirišča, kjer je imela avto, nato pa sta se razšla, sama je nato še nekaj časa ostala v avtomobilu, kjer je odgovarjala na sporočila in pisala zapiske na računalnik. Vendar so bančni podatki o uporabi njene kartice, ki jih je pregledala sodnica, pokazali, da je podzemno parkirišče zapustila šele ob 19.47.

Mazón je v svoji izjavi navedel podobne podatke, vendar je lokalni medij Levante poročal, da je novinarka Mazóna odpeljala do sedeža regionalne vlade, kamor je prispel okoli 20. ure. Za zdaj ostaja nejasno, kje je bil med odhodom iz restavracije in prihodom na sedež lokalne agencije za izredne razmere, prav tako ne zna pojasniti, zakaj v vsem tem času ni odgovarjal na nujne telefonske klice.

Nekatera medijska poročila, ki se sklicujejo na policijske vire, navajajo, da je po odhodu iz restavracije odšel domov, se stuširal in morda celo za kratek čas zadremal, preden se je odpravil v vladno poslopje in nato v agencijo za izredne razmere. Mazón to zanika, sicer pa tako in tako ne more biti obtožen, saj ima kot poslanec parlamentarno imuniteto.