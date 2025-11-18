  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Šef Googla svari, da nobeno podjetje ne bo imuno, če poči mehurček UI

    Šef tehnološkega velikana Sundar Pichai poudarja, da je regulacija nujna, sicer bo umetna inteligenca ušla izpod nadzora.
    Po eni strani opozorila, po drugi velikansko kopičenje bogastva. FOTO: Aleksandra Szmigiel/ Reuters
    Galerija
    FOTO: Aleksandra Szmigiel/ Reuters
    I. Š.
    18. 11. 2025 | 11:00
    A+A-

    Sundar Pichai, izvršni direktor Googla, je v zadnjih mesecih večkrat opozoril na hitro rast umetne inteligence in na nevarnosti, ki jih ta prinaša. Povedal je, da še vedno nimamo vseh odgovorov o tem, kako umetna inteligenca deluje, kar vzbuja vprašanja o varnosti, etiki in zakonski ureditvi, saj bi sicer lahko povsem ušla izpod nadzora. »Če je narobe uporabljena, je lahko umetna inteligenca zelo nevarna,« je opozoril v ekskluzivnem intervjuju za britanski BBC. Modeli umetne inteligence so namreč »nagnjeni k napakam«, zato je pozval uporabnike, naj jih uporabljajo skupaj z drugimi orodji. Ena od njegovih največjih skrbi so dezinformacije in manipulacija, saj lahko UI ustvarja lažne vsebine, vključno z videoposnetki, fotografijami in besedili, ki so videti pristni.

    »Potrebujemo globalna pravila, podobna tistim, ki jih imamo za jedrsko orožje,« je dodal in s tem opozoril na nujnost mednarodnega usklajevanja pri regulaciji.

    Po njegovem mnenju regulacija ni naloga samo tehnoloških podjetij, temveč zahteva sodelovanje državnih oblasti, etičnih komisij in širše družbe. Pravila morajo upoštevati človeške vrednote in moralni kompas. Pichai opozarja na neskladje med hitrostjo tehnološkega napredka in hitrostjo, s katero se družbene institucije prilagajajo nanj in ga nadzorujejo.

    Kljub previdnosti Pichai ostaja optimističen. Napredek v medicini, raziskavah in produktivnosti po njegovih besedah dokazuje, da je umetna inteligenca  lahko koristen pospeševalec in pomočnik, ne pa nujno nadomestek za ljudi. Dejal je tudi, da je vrednost podjetij v Silicijevi dolini, ki se ukvarjajo s to vrsto tehnologije, zelo narasla.

    Po drugi strani pa se je prav tržna vrednost Alphabeta, krovnega podjetja Googla, v sedmih mesecih podvojila, na 3,5 bilijona evrov, in to ravno zaradi razvoja specializiranih superčipov za umetno inteligenco, ki  jih razvija podjetje. Ta tehnološki velikan se širi   tudi v Veliki Britaniji, septembra so napovedali, da bodo v prihodnjih dveh letih za infrastrukturo in razvoj umetne inteligence v tej državi namenili 5 milijard evrov. Pichai je dejal, da bodo prav tam razvijali enoto Deepmind, ki bo imela sedež v Londonu.

    Opozoril je tudi, da umetna inteligenca porabi zelo veliko energije, po podatkih mednarodne agencije za energijo je bil lani ta delež 1,5 odstotka svetovne porabe. Pichai je dejal, da so na Otoku potrebni ukrepi za razvoj novih virov energije in povečanje energetske infrastrukture. Priznal je, da velike energetske potrebe njegovega rastočega podjetja za umetno inteligenco pomenijo, da se je zgodil zdrs pri podnebnih ciljih podjetja, vendar se po njegovih besedah niso odpovedali načrtu, da bi do leta 2030 dosegli ničelne neto emisije z vlaganjem v nove energetske tehnologije. 

    Umetna inteligenca bo vplivala tudi na delo, kot ga poznamo, je dejal Pichai in jo označil za najpomembnejšo tehnologijo človeštva.

    Nemčija

    Premium
