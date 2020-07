Nevesti kalifata dovolili vrnitev v domovino

Fotografija najstnic Amire Abase, Kadize Sultana in Shamime med odhodom z letališča v Londonu. FOTO: AFP

Dvajsetletni , eni od treh deklet, ki so leta 2015 pobegnile iz Londona in se pridružile skrajni organizaciji Islamska država, bi morali dovoliti vrnitev v domovino in ji omogočiti, da se bori za državljanstvo, je odločilo britansko pritožbeno sodišče. Na notranjem ministrstvu so ji pred približno letom in pol odrekli britansko državljanstvo iz razlogov nacionalne varnosti.Pritožbeno sodišče je zdaj zavrnilo odločitev posebne imigracijske komisije, ki je trdila, da s tem, ko ji Velika Britanija odreka svoje državljanstvo, ni postala apatrid, saj ima po starših bangladeške korenine in je tako upravičena do državljanstva te države.Kot je še zapisalo sodišče v današnjem sklepu, Shamimi Begum ni bil omogočen pravičen zagovor, saj je še vedno taborišču v Siriji. Predstavnik notranjega ministrstva po poročanju britanskih medijev že napovedal pritožbo na odločitev pritožbenega sodišča.Shamima Begum, ki sicer nikoli ni bila v Bangladešu, se je pri 15 letih odpravila na Bližnji vzhod, kjer se je poročila z borcem Islamske države. Najprej je z možem nizozemskega rodu živela v Raki, nato na zahodu Sirije, od koder je pobegnila v begunsko taborišče na severozahodu države. »V Raki sva živela normalno življenje, tako kot ga prikazujejo v propagandnih videih. Včasih je bilo bombardiranje …« je Shamima – iz Rake je pobegnila pred začetkom bitke za mesto leta 2017 – pred časom povedala Timesovemu vojnemu poročevalcuin dodala, da so bile eksekucije v času njenega bivanja v mestu nekaj običajnega.Ko si je po treh letih bivanja v Siriji začela prizadevati za vrnitev v Veliko Britanijo, je bila tretjič noseča in v strahu za življenje še nerojenega otroka. Pred tem je v težkih razmerah izgubila že dva. Ob Shamimini želji po vrnitvi v domovino je takratni britanski notranji ministerspomnil, da so bili tisti, ki so zapustili Otok in se pridružili kalifatu Islamske države, »polni sovraštva do domovine«. To je po svoje pokazala tudi Shamima z mnenjem, da so teroristični napadi na Zahodu pravično maščevanje za zračne napade na Islamsko državo.Po izgubi državljanstva se je pritožila na odločitev notranjega ministrstva s pojasnilom, da je bila ta nezakonita, saj je ostala brez državljanstva in še naprej izpostavljena smrtni nevarnosti in težkim življenjskim razmeram. Med tem je namreč umrl tudi njen tretji otrok