Neznani inženir, ki je prevzel 4,7 bilijona dolarjev vredno podjetje

Ko je John Ternus v torek prvič javno nastopil kot izvršni direktor Appla, je na omrežju X objavil samo besedo: »Hello«. Za človeka, ki je po 25 letih dela pri Applu prišel na vrh enega najvrednejših podjetij na svetu, je bila jedrnatos skoraj simbolična. Ternus se je namreč v nasprotju z mnogimi tehnološkimi direktorji vselej držal bolj ob strani, v njegovem portretu navaja Financial Times. Enainpetdesetletni inženir je nasledil Tima Cooka, ki je Apple vodil 15 let. Podjetje, ki ga prevzema, je danes vredno okoli 4,7 bilijona dolarjev, njegova dobavna veriga pa je zaradi trgovinskih in geopolitičnih napetosti med najbolj izpostavljenimi na svetu. Ternus je na svoj prvi dan dobil tudi precej konkreten dokaz, koliko Apple stavi nanj. Njegov skupni plačilni paket za leto 2027 je vreden ...