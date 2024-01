Znani so nominiranci za najprestižnejše filmske nagrade na svetu, med tistimi, ki se bodo 10. marca v Los Angelesu potegovali za zlate kipce v glavnih kategorijah, pa presenetljivo ni režiserke in glavne igralke filma Barbie, velike uspešnice in rekordne zaslužkarice minulega leta, ki je v blagajne prinesla več kot 1,32 milijarde evrov. Režiserka Greta Gerwig je skupaj s svojim možem Noahom Baumbachom sicer nominirana za najboljši prirejeni scenarij, igralka Margot Robbie pa kot producentka filma.

Za stransko vlogo v Barbie sta za oskarja nominirana igralca America Ferrera in Ryan Gosling (43). Kanadski igralec je v izjavi za CBS povedal, da je razočaran, ker so člani Akademije v glavnih kategorijah spregledali Greto Gerwig in Margot Robbie. »Izjemno sem počaščen, da sem skupaj s tako izjemnimi kolegi nominiran v letu, polnem odličnih filmov, toda ni Kena brez Barbie, filma o Barbie pa ni brez Grete Gerwig in Margot Robbie,« je dejal in dodal, da sta »osebi, ki imata največ zaslug za ta zgodovinski film, ki ga slavijo po vsem svetu. Brez njunega talenta, drznosti in genialnosti ne bi bilo nobenega priznanja,« je bil jasen.

»Če bi rekel, da sem razočaran, bi se izrazil blago,« pravi 43-letni Kanadčan. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

»Če bi rekel, da sem razočaran, ker nista bili nominirani v nobeni od pomembnejših kategorij, bi se izrazil blago. V nasprotju z vsemi pričakovanji in z le nekaj brezdušnimi, pomanjkljivo oblečenimi lutkami, ki so na srečo brez mednožja, sta nas nasmejali, nam zlomili srce, spremenili našo kulturo in naredili nekaj zgodovinskega. Njuno delo bi morali prepoznati skupaj z delom drugih nominirancev, ki si to zaslužijo,« ni skrival nezadovoljstva nad odločitvijo Akademije.

Tudi njegova soigralka America Ferrera je povedala, da je »izjemno razočarana«, ker Gerwigova in Robbiejeva nista bili nominirani za oskarja za režijo in glavno žensko vlogo. S trinajstimi nominacijami sicer vodi Oppenheimer, enajst jih je zbral film Nesrečna bitja Yorgosa Lanthimosa, eno manj Morilci cvetne lune Martina Scorseseja, Barbie pa je na četrtem mestu z osmimi nominacijami.