Christina Applegate: ni multiple skleroze, a ni niti odrešenja

Ameriški igralki so po dolgih petih letih povedali, da ne trpi zaradi multiple skleroze, kar pa je še zdaleč ni osrečilo.
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Leta 2022 je dobila svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. FOTO: Shutterstock
To, kar se ji dogaja, 54-letna Christina Applegate, ameriška filmska, gledališka in televizijska igralka ter producentka, opredeljuje kot vznemirljivost, zaradi katere je resnično zmedena. Igralka, ki je postala znana predvsem po vlogi v seriji Družina za umret, razkriva, da so ji napačno diagnosticirali multiplo sklerozo. In to po tem, ko je postala javna zagovornica ozaveščanja o tej bolezni in svoje težave letošnjega marca opisala v čustvenih spominih.
Dobitnica nagrade emmy je dejstvo, da nima te hude avtoimunske bolezni, sporočila v epizodi svojega podkasta MeSsY, ki ga je posnela s kolegico igralko Jamie-Lynn Sigler na youtubu. »Spet sem na začetku – ne vem, kaj se z mano dogaja,« je dejala s solzami v očeh.
Ko je izvedela za napačno diagnozo, pravi, sploh ni bila vesela. Zakaj? ...
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