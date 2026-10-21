Christina Applegate: ni multiple skleroze, a ni niti odrešenja

To, kar se ji dogaja, 54-letna Christina Applegate, ameriška filmska, gledališka in televizijska igralka ter producentka, opredeljuje kot vznemirljivost, zaradi katere je resnično zmedena. Igralka, ki je postala znana predvsem po vlogi v seriji Družina za umret, razkriva, da so ji napačno diagnosticirali multiplo sklerozo. In to po tem, ko je postala javna zagovornica ozaveščanja o tej bolezni in svoje težave letošnjega marca opisala v čustvenih spominih. Dobitnica nagrade emmy je dejstvo, da nima te hude avtoimunske bolezni, sporočila v epizodi svojega podkasta MeSsY, ki ga je posnela s kolegico igralko Jamie-Lynn Sigler na youtubu. »Spet sem na začetku – ne vem, kaj se z mano dogaja,« je dejala s solzami v očeh. Ko je izvedela za napačno diagnozo, pravi, sploh ni bila vesela. Zakaj? ...