Izvedel, kdaj bo z visoko dvignjeno glavo moral v zapor

»Če res hočejo, da bom spal v ječi, bom spal, vendar z visoko dvignjeno glavo,« je 25. septembra povedal 70-letni nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy. Zaradi sodelovanja v kriminalni zaroti, s katero je poskušal leta 2007 financirati svojo predsedniško kampanjo s pomočjo takratnega libijskega voditelja Moamerja Gadafija, so ga obsodili na pet let zapora.

V ponedeljek je izvedel datum, kdaj mora začeti prestajati zaporno kazen. Vendar javno tožilstvo odločitve ni objavilo, Sarkozy pa tudi ne, tako da javnost še ne ve, kdaj bo moral za rešetke.

Afera z Gadafijevim financiranjem Sarkozyjeve predsedniške kampanje se bere kot scenarij za konspirativni triler. Pokvarjeni visoki politiki, sumljivi poslovneži, polne torbe denarja, skrivnostne smrti in lokacije od Pariza v Franciji prek Tripolisa v Libiji in Dunaja v Avstriji vse do Kuala Lumpurja v Maleziji. Seveda ne manjka niti fatalna ženska, Sarkozyjeva (tretja) žena, nekdanja supermanekenka in potem uspešna pevka Carla Bruni. Cilj zapletene mednarodne zarote je bil, da bi Sarkozy za kampanjo na francoskih predsedniških volitvah 2007, na katerih je potem dejansko zmagal, od Gadafija dobil 50 milijonov evrov.

Da je denar dejansko dobil, mu po leta trajajočih postopkih sicer niso mogli dokazati, so pa preiskovalci zbrali dovolj dokazov, da so si takrat perspektivni politik in sozarotniki od leta 2005 za pridobivanje denarja zelo prizadevali. Dovolj prizadevno, da je Sarkozy dobil pet let zapora in 100.000 evrov kazni, zaporne in denarne kazni je dobila tudi mednarodna združba pajdašev.

Gadafi je bil pripravljen vložiti v kampanjo desetine milijonov, da bi mu novi stanovalec Elizejske palače pomagal oprati podobo, omadeževano med drugim s financiranjem terorističnih napadov na ameriško in francosko potniško letalo konec 80. let prejšnjega stoletja, v katerih je skupaj umrlo 440 ljudi. Oblast in življenje je Gadafi sicer izgubil med državljansko vojno v Libiji oktobra 2011.

Osrednji vir informacij o sumljivem financiranju kampanje je bil libanonsko-francoski trgovec z orožjem Ziad Takiedine. Tri kovčke, polne Gadafijevega denarja, naj bi celo osebno predal Sarkozyju. Te trditve je potrdil tudi sin libijskega diktatorja in njegov najtesnejši sodelavec Saif al Gadafi. Na procesu Takiedinu sodbe niso izrekli, saj je dva dni pred odločitvijo sodišča v Parizu umrl v Bejrutu, kamor je leta 2020 pobegnil pred francosko roko pravice.

Dosti dokazov so našli tudi v zapiskih libijskega ministra za nafto v Gadafijevih časih Šukrija Ganema. Povedati sicer ni mogel nič, saj so ga leta 2012 na Dunaju utopljenega potegnili iz Donave. Umrl naj bi še eden od obsojenih na Sarkozyjevem procesu, malezijski odvetnik iz Kuala Lumpurja Sivadžafi Radžendram. Ker trdnih dokazov o njegovi smrti Francozi niso našli, so ga za vsak primer obsodili na leto in pol zapora ter 100.000 evrov kazni.

Oče štirih otrok in tudi že stari oče Sarkozy bo prvi nekdanji francoski predsednik v času pete republike, ki bo moral za rešetke. Čeprav se je pritožil, to ne bo zadržalo izvajanja kazni. Prizivno sodišče ima za pripravo obravnave do 18 mesecev časa. Po sodbi so francoski mediji ugibali, da ga bodo verjetno zaprli na kakšen zaporniški oddelek za ranljive osebe ali v samico, da bi mu prihranili tradicije zaporniške subkulture.