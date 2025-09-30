Nicole Kidman in Keith Urban se po dveh desetletjih razhajata

Po skoraj dveh desetletjih skupnega življenja sta se razšla Nicole Kidman in Keith Urban, poročajo tuji mediji.

Slavni par ima dve hčerki, 17-letno Sunday Rose in 14-letno Faith Margaret. Oskarjevka in štirikratni dobitnik grammyja za country glasbo sta poročena od junija 2006.

O razhodu je najprej poročal portal TMZ, in sicer, da zakonca že od poletja ne živita skupaj in da si Nicole Kidman razhoda ne želi. Vir BBC je to poročanje potrdil. Razlog za ločitev za zdaj ni znan.

Javno sta se podpirala

Kidmanova in Urban, ki sta oba odraščala v Avstraliji, sta v skoraj dveh desetletjih zakona preživela številne vzpone in padce, piše BBC.

Med največjimi uspehi so bile nagrade in nominacije v filmski ter glasbeni industriji, pri čemer sta se javno podpirala in se pogosto skupaj pojavljala na podelitvah nagrad in hollywoodskih premierah.

Težji trenutki pa so prišli že nekaj mesecev po poroki, ko je Urban prostovoljno odšel v center za odvajanje zaradi odvisnosti od drog in alkohola. Oba sta kasneje poudarila, da je prav ta preizkušnja njuno vez še okrepila. »Verjamem, da je bilo vse, kar se je zgodilo, namenjeno temu, da naju je v tistem trenutku povezalo,« je dejal leta 2010 v oddaji Oprah Winfrey.

Še junija so ju videli skupaj

Še junija so ju skupaj opazili na nogometni tekmi svetovnega klubskega prvenstva v Nashvillu, maja pa sta se skupaj pojavila tudi na podelitvi nagrad Academy of Country Music, kjer je Urban prejel nagrado triple crown award. Takrat so ju fotografi ujeli, kako se nasmejana poljubljata in držita za roke.

Igralka, med drugim znana po vlogi v filmu Babygirl, je bila pred tem več kot desetletje poročena z igralcem Tomom Cruisom, s katerim imata dva otroka. Razvezala sta se leta 2001.