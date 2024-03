Nihče ne bo pozabil Kena

Rivalstvo med najbolj donosnima filmoma preteklega leta, Barbie in Oppenheimer, je bilo seveda neizbežna tema podelitve oskarjev. Medtem ko so se komentatorji spraševali, ali so to tekmovalnost sprožili promotorji filmov sami ali mediji, sta na prireditvi poskušala z njo opraviti tudi igralca v stranskih vlogah, Emily Blunt (Oppenheimer) in Ryan Gosling (Barbie) – ali preprosteje: Kitty in Ken.

»No, na koncu rivalstvo vendarle ni bilo tako hudo,« je navrgla besednemu nasprotniku Emily Blunt. »Res je, zelo dobro vam gre, čestitam. Sem pa ugotovil, zakaj so ga imenovali Barbenhaimer, in ne Oppenbarbie,« je dejal Gosling. »Zakaj?« »Ker ste vse poletje jezdili na Barbijinem plašču,« je odvrnil Rosling.

Barbie Grete Gerwig, za katero so nekateri menili, da bi morala biti med kandidati za oskarja za režijo, je na koncu od osmih nominacij odnesla le en zlati kipec, in sicer za izvirno pesem, ki jo je zapela Billie Eilish What Was I Made For? A na koncu prireditve se je zdelo, da se vsi spomnijo predvsem verza: I'm just Ken. »Ni pomembno, kaj storim, vedno bom številka dve,« je prepeval glavni protagonist v rožnati obleki in v neskromni družbi še 65 Kenov. Bleščav nastop se je začel za hrbtom tiste, ki je vsaj v filmu vselej prva, Barbie (torej Margot Robbie), se stopnjeval v slogu muzikalov iz šestdesetih let in sklenil z ostrejšimi rok zvoki, ki jih je iz kitare Slash, kitarist skupine Guns'n'Roses.

V prvi vrsti so seveda nastop spremljale sokreatorke Barbie, Greta Gerwig, Margot Robbie in America Ferrera, ki je dobila nominacijo za stransko vlogo. A tudi preostalo občinstvo ni ostalo na stolih, stoječe ovacije je dobil tako od najbolj prekaljenih hollywoodskih mačkov, kakršen je režiser Steven Spielberg, ki se je tokrat potegoval za oskarja s filmom Maestro, kot tudi Emme Stone, ki je odnesla zlati kipec za glavno vlogo. Prav nastop Ryana Goslinga in njeno navdušenje nad njim je razglasila za kriva, da je prišla na oder s strgano obleko.

Kanadski igralec je bil doslej trikrat nominiran za oskarja, za glavni vlogi v filmih Half Nelson (2006) in Dežala La La (2016), kjer je bila uspešnejša prav prej omenjena soigralka. Tokrat je bila v igri za najboljšo pesem tudi I'm just Ken. Triinštiridesetletni Gosling je s številnimi prepoznavnimi vlogami med najbolje plačanimi hollywoodskimi igralci, ukvarja pa se tudi z glasbo. S skupino Dead Man's Bones je med drugim leta 2009 šel celo na turnejo po Severni Ameriki. Je tudi solastnik maroške restavracije v Beverly Hillsu in promotor projektov, ki si prizadevajo za izboljšanje položaja prebivalstva v Afriki. Poročen je z igralko Evo Mendes, skupaj imata dve hčerki.