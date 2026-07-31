Nina Kolarič Krajnc: Dan želim začeti z božanjem krave, ne z obrekovanjem

Nina Kolarič Krajnc je poklic diplomirane medicinske sestre izbrala, ker je želela pomagati ljudem. A ob pomanjkanju kadra, preobremenjenosti in razmerah, v katerih pacientom ni mogla nameniti toliko časa, kot bi si ga zaslužili, se je začela spraševati, kakšno življenje si v resnici želi. Odločila se je za korenito spremembo in službo v zdravstvu zamenjala za delo na domači kmetiji.

Danes njen delovnik traja od zgodnjega jutra do večera, živali pa ne poznajo vikendov, praznikov ali dopusta. Kljub odgovornosti, nepredvidljivim telitvam sredi noči in številnim opravilom pravi, da svoje odločitve ne bi zamenjala za nič na svetu. »Dan želim začeti z božanjem krave, ne pa z obrekovanjem,« pojasnjuje.

V intervjuju odkrito spregovori tudi o manj vidni plati sodobnega kmetovanja: dolgem fizičnem delu, birokraciji, odvisnosti od vremena in občutku, da morajo kmetje družbi nenehno pojasnjevati ter opravičevati svoja opravila. Opozarja, da za hrano na naših krožnikih stojijo ljudje, katerih znanje, odgovornost in odrekanje pogosto ostajajo spregledani.

Kako je bila videti njena pot iz zdravstva na kmetijo, zakaj pozna imena vseh svojih krav in kaj meni, da bi morala družba razumeti o slovenskih kmetih, preberite v celotnem intervjuju na Onaplus.si.