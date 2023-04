Nina Korošec: Vsaka mamica z malim otrokom bi morala poznati avtizem

Nina Korošec se že nekaj let profesionalno ukvarja z otroki z avtizmom in njihovimi starši. Njena želja je, da bi vsaka mamica z majhnim otrokom že kdaj slišala za avtizem in da začnejo obravnavati otroke ob prvih znakih avtizma, pod kritično mejo dveh let.

Zgodnja obravnava je namreč ključnega pomena, saj se v najzgodnejšem obdobju postavljajo temelji za razvoj otroka. »Pri mlajših otrocih je te temelje veliko lažje na novo postavljati, njihov zaostanek v razvoju pa je manjši in zato hitreje napredujejo,« pojasnjuje.

V intervjuju je spregovorila o težavah, s katerimi se spoprijemajo otroci z avtizmom in njihovi starši; o oblikah pomoči, ki so jim na voljo, pa tudi o predsodkih in nerazumevanjem, s katerimi se še vedno soočajo.

Pred šestimi leti ste ustanovili Zavod To sem jaz. Zakaj ste se odločili, da ga ustanovite?

Že od vsega začetka delujemo na področju zgodnje obravnave avtizma. Zavod To sem jaz sem ustanovila leta 2017, po tem, ko sem se vrnila iz tujine in že nekaj časa delala na področju avtizma. Med starši hitro potujejo informacije ali pa je preprosto splet okoliščin nanesel tako, da so me takoj po prihodu domov že našle družine, ki so potrebovale podporo.

Ustanovitev zavoda To sem jaz je bila zelo organska odločitev, saj sem po eni strani morala pravno urediti svoje delovanje, prav tako pa je bila v Sloveniji velika potreba po povezovanju in profesionalnem razvoju terapevtske prakse na področju zgodnje obravnave avtizma.

Kaj je osnovni namen zavoda?

Zavod deluje na štirih temeljnih področjih - izvajanje terapevtskih obravnav, izobraževanje slovenskih strokovnih delavcev, organizacija visoko strokovnih dogodkov in ozaveščanje o avtizmu. V prvi vrsti se zavzemamo za kvalitetno pomoč otrokom z avtizmom in vsem, ki se jih avtizem v otroštvu dotakne. S tem mislim predvsem na otrokovo primarno družino – starše in sorojence, včasih tudi širšo družino in strokovne delavce v vrtcih.

Za slovenske strokovne delavce v šolstvu in zdravstvu pripravljamo predavanja in delavnice, kjer jim poskušamo približati razumevanje avtizma in jih opremiti s konkretnimi strategijami za njihovo prakso. Vsaj enkrat letno pripravimo večje izobraževanje s tujimi predavatelji.

Med bolj odmevnimi je bila mednarodna konferenca EMentH z naslovom Avtizem v obdobju dojenčka in malčka, kamor smo pripeljali največja imena na področju zgodnje obravnave avtizma. Letos jeseni pripravljamo dva dogodka – prvi bo licenčno usposabljanje za model zgodnje obravnave avtizma Early Start Denver Model, drugo pa usposabljanje iz nadomestne komunikacije s pomočjo slikovne podpore PECS.

Najtrši oreh je ozaveščanje širše javnosti. Naša želja je, da bi vsaka mamica z majhnim otrokom že kdaj slišala za avtizem in bi lahko reagirala ob prvih znakih, da nikoli ne bi več slišali stavkov »Ne kompliciraj. Samo čas potrebuje. Naš je tudi pozno govoril« in podobno. Naš cilj je, da začnemo obravnavati otroke ob prvih znakih avtizma, pod kritično mejo dveh let.

Nadaljujte z branjem TUKAJ - na OnaPlus.si.