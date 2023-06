Nina Wabra Jakič: Sin je razlog, da sem še vedno tukaj

Nina Wabra Jakič je ženska močne volje in polna pozitivne energije. Življenje ji ni prizanašalo s preizkušnjami in tudi sama priznava, da se ni bilo lahko soočiti z njimi. Pred 13 leti je doživela hudo prometno nesrečo, v kateri bi skoraj izgubila življenje. Sledilo je dolgotrajno okrevanje, vendar pa je od nesreče dalje na invalidskem vozičku.

Kljub temu da se je življenje, kot ga je prej živela, do določene mere porušilo, pa se je kmalu zgradilo novo na – kot sama pravi – bolj pravih temeljih. Že nekaj mesecev po nesreči je dobila novo službo, spoznala pa je tudi svojega življenjskega sopotnika Gala Jakiča, ki se že od najstniških let sooča z invalidnostjo. Pred osmimi leti je bila njuna ljubezen okronana še z rojstvom sina Lea. Nina Wabra jakič je prepričana, da je on eden od razlogov, zakaj je preživela.

Svojo življenjsko zgodbo se je javno odločila deliti zato, da bi z njo pomagala drugim: »Želim si, da bi ljudje odprli oči, da bi videli, da je življenje lepo, ne glede na težave, s katerimi se soočamo na tej poti.«

