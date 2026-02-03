Dalajlamov prvi grammy, a Kitajci niso navdušeni

Dalajlamo, budističnega duhovnega voditelja, ki živi v izgnanstvu v Indiji, so na podelitvi nagrad grammy razglasili za zmagovalca v kategoriji za najboljšo zvočno knjigo, pripoved in pripovedovanje zgodb. Zvočni knjigi, ki jo bere sam, je naslov Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama (Meditacije: razmisleki njegove svetosti dalajlame). Nagrada se je tako pridružila njegovemu naboru priznanj, med katerimi so že Nobelova nagrada za mir, ameriška predsedniška medalja svobode in Gandijeva nagrada za mir.

»To priznanje sprejemam s hvaležnostjo in ponižnostjo,« je zapisal v objavi na družbenih omrežjih. »Ni le priznanje meni temveč priznanje naši skupnosti in naši univerzalni odgovornosti.«

Peking, ki dalajlamo označuje za upornika in separatista, je podelitvi nagrade nasprotoval in njegovo delo označil za »protikitajsko politično manipulacijo«. »Odločno nasprotujemo temu, da se umetniške nagrade uporabljajo kot orodje za protikitajsko politično manipulacijo. To naše stališče je dosledno in jasno,« je na novinarski konferenci povedal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Lin Jian.

Dalajlama je najbolj spoštovana osebnost tibetanskega budizma in neutrudni zagovornik pravic Tibetancev, vse odkar si je Kitajska priključila Tibet. Tibetanski budisti verjamejo, da je 14. reinkarnacija duhovnega voditelja, ki se je prvič rodil leta 1391.

Star je bil 23 let, ko je leta 1959 v strahu za svoje življenje pobegnil iz tibetanske prestolnice Lhasa, potem ko so kitajske sile zatrle upor. Od takrat se ni mogel vrniti, dom pa si je ustvaril v indijskem mestu Dharamšala skupaj z drugimi tibetanskimi begunci. V desetletjih je dalajlama postal svetovno spoštovana osebnost, njegova sporočila o miru, harmoniji in nenasilju pa so pritegnila milijone privržencev po svetu.

Njegova zvočna knjiga Meditations govori o miru, sočutju in čuječnosti, glasbeno podlago pa so ustvarili indijski klasični glasbenik Amjad Ali Khan in njegova sinova.

»Trdno verjamem, da so mir, sočutje, skrb za naše okolje in razumevanje, ključni za skupno blaginjo vseh osmih milijard ljudi,« je dejal dalajlama v izjavi po prejemu grammyja.

Čeprav je star 90 let, dalajlama vztraja, da ima pred seboj še veliko let. Kljub temu številni Tibetanci opozarjajo, da bi njegova smrt lahko sprožila napet boj za nasledstvo med tibetansko skupnostjo in kitajsko vlado, ki si že desetletja prizadeva nadzorovati institucijo dalajlame. Tako namreč želi utrditi svoj vpliv nad Tibetom. Kitajske oblasti dalajlamo obtožujejo, da je separatistični disident in »volk v meniški opravi«.

Po svojem 90. rojstnem dnevu je zavrnil poskuse kitajskega vmešavanja v tibetansko versko institucijo. Poudaril je, da se bo v skladu s stoletno tradicijo po smrti reinkarniral, vendar bo izključno njegov ožji krog – skupina tesno povezanih menihov – imel edino pravico poiskati njegovega naslednika.