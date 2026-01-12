Nobelova nagrada ni prenosljiva

Norveški Nobelov inštitut je zavrnil trditve, da bi venezuelska opozicijska voditeljica Maria Corina Machado lahko svojo nedavno prejeto Nobelovo nagrado za mir predala predsedniku Združenih držav Amerike Donaldu Trumpu. Sporočili so, da ko je nagrada za mir razglašena, je ni mogoče preklicati, prenesti ali deliti. »Odločitev je dokončna in velja za vse čase,« so zapisali.

Nobelov inštitut se je javno odzval potem, ko je Maria Corina Machado dejala, da bi rada nagrado podarila ali delila s predsednikom Trumpom, ki je nadzoroval ameriško operacijo za prijetje venezuelskega predsednika Nicolasa Madura. Maduro se v New Yorku sooča z obtožbami preprodaje drog.

»Zagotovo bi mu rada osebno povedala, da verjamemo – venezuelsko ljudstvo, ker je to nagrada venezuelskega ljudstva –, da mu jo zagotovo želimo dati in deliti z njim,« je dejala in dodala: »Kar je storil, je zgodovinsko. To je velik korak k demokratični tranziciji.«

Machadova je že ob prejemu nagrade to posvetila Trumpu in venezuelskemu ljudstvu kmalu po razglasitvi. Po drugi strani pa si voditelj najmočnejše države na svetu od začetka svojega drugega mandata odkrito prizadeva za Nobelovo nagrado za mir. Želja se mu je uresničila le delno. Nobelove nagrade ni prejel, pač pa tolažilno čast – na žrebu skupin za sveztovno prvens6vo v nogometu, ki ga gostijo ZDA, Kanada in Mehika, mu je predsednik Fife Gianni Infantino podelil na novo ustanovljeno nagrado mednarodne nogometne zveze in mu izročil velik zlati pokal nagrade za mir, okoli vratu pa si je Trump obesil zlato medaljo na modrem traku. Infantino je Trumpa obsipal s pohvalami in Trump je žarel od ponosa: »To je resnično ena največjih časti v mojem življenju,« gotovo pa ne največja.

Nazaj v Venezuelo. Neglede na predlog ali želje Machadove je treba vedeti, da je Trump po Madurovi aretaciji doslej podpiral drugo osebnost za vodenje Venezuele – vršilko dolžnosti predsednice Delcy Rodriguez, ki je bila prej Madurova podpredsednica. Čeprav je Trump Machadovo opisal kot zelo prijetno žensko, je dejal, da trenutno v Venezueli nima zadostne podpore za vladanje. Je pa dodal, je je jeno predlog o delitvi nagrade za mir označil za veliko čast.

Predsednik ZDA je napovedal tudi, da se bo ta teden srečal z opozicijsko voditeljico. Številne je s tem presenetil, ko je po zajetju Madura dejal, da Machadova v domovini ne uživa zaupanja, in tako zavrnil ugibanja o tem, da bi se vrnila v Venezuelo in s podporo ZDA prevzela oblast.