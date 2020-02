FOTO:Nori Mike Hughes, človek, ki je padel na ploščato Zemljo  

Z raketo, vredno okoli 18.000 dolarjev, ki jo je s somišljeniki izdelal na domačem dvorišču, se je želel dvigniti na višino 1525 metrov, da bi iz zraka dokazal, da njegova teorija drži. Raketa na parni pogon je kmalu po vzletu iz Barstowa strmoglavila sredi kalifornijske puščave.Sobotno izstrelitev rakete so posneli avtorji nove oddaje Homemade Astronauts Science Channela, ki prikazuje amaterske izdelovalce raket in njihove izdelke.Avtorji oddaje so se mu poklonili z zapisom, da je »umrl med sledenjem svojim sanjam.«Podobnega podviga se je Hughes lotil že lani, ko mu je z raketo uspelo doseči višino 570 metrov, nato pa se je na Zemljo varno spustil s padalom.Adrenalinski navdušenec je vpisan tudi v Guinnesovi knjigi rekordov: leta 2002 mu je uspel najdaljši skok z limuzino, ko je z lincolnom po zraku letel več kot 31 metrov.Svetovno slavo je dosegel, ko je obelodanil svojo namero, da bo dokazal teorijo, da je Zemlja ploščata. Ta teorija ima v ZDA veliko privržencev, ki so celo organizirani v društvo Flat Earth Society in menijo, da nam svetovna elita prikriva resnico in nam laže, da je Zemlja okrogla.Hughesov nekdanji tiskovni predstavnikje v izjavi za javnost zapisal: »Bil je edinstven. Ko je bog ustvaril Mika, je razbil kalup. Bil je legendaren in živel je za to, da premika meje. Sam si ne bi izbral drugačnega konca! Počivaj v miru.«