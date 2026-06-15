Sin kronske princese za štiri leta v zapor

Zaradi obilice nafte in plina iz Severnega morja eno najbogatejših držav na svetu, skandinavsko kraljevino Norveško, že nekaj časa pretresa kraljevi škandal. Od februarja je v priporu Marius Borg Høiby, sin kronske princese Mette-Marit, žene princa Haakona, prestolonaslednika in najverjetnejšega prihodnjega norveškega kralja. Sodišče v Oslu je v ponedeljek 29-letnega Høibyja zaradi dveh posilstev in še nekaterih drugih kaznivih dejanj obsodilo na štiri leta za rešetkami. Tožilstvo je zahtevalo sedem, obramba predlagala leto in pol zaporne kazni.

Čeprav je sin princese, Høiby ni princ in uradno ni član kraljeve družine. Mati ga je namreč imela, preden se je poročila s Haakonom. S očetom Mortenom Borgom v času sinovega rojstva sploh nista bila več v zvezi, saj je bil on zaradi z mamili povezanih kaznivih dejanj v zaporu. Nasploh je zdaj 52-letna princesa, ko je bila še navadna Mette-Marit Tjessem Høiby, veljala za divje dekle, znano na mamil polnih zabavah. Poleg s sinom ima težave tudi zaradi prijateljstva s pokojnim ameriškim spolnim zločincem Jeffreyjem Epsteinom in je slabega zdravja. Leta 2018 so ji postavili diagnozo pljučne fibroze, ta mesec pa so jo zaradi hudega poslabšanja uvrstili na čakalni seznam za presaditev pljuč. S prestolonaslednikom imata dva otroka, v nasprotju s polbratom princeso in princa. Starejša Ingrid Alexandra bo enkrat najbrž nasledila očeta na norveškem prestolu.

Høibyjevo mater princeso Mette-Marit, ženo bodočega kralja in mati bodoče kraljice, čaka presaditev pljuč. FOTO: Javad Parsa/Reuters

Høiby ni član kraljeve družine in nima neke jasne zaposlitve, tudi v nobeno službo ne hodi. Kot v mladih letih oče in mati je precej divji. Tožilstvo je pred sodiščem predstavilo kar 40 obtožb, od posilstev do prometnih prekrškov. Princesin sin je priznal prevoz 3,5 kilograma marihuane, fizične napade in grožnje, ni pa priznal najhujših obtožb, predvsem štirih posilstev. Dve so mu na koncu dokazali, od tega eno celo v uradni rezidenci prestolonasledniškega para leta 2018. Obsodili so ga še zaradi ponavljajočega se nasilja do nekdanjega dekleta in nekaterih drugih obtožb. Dejansko jo je Høiby še poceni odnesel, saj bi lahko za vse skupaj dobil 16 let za zapahi. Razglasitve sodbe se zaradi zdravstvenih težav, ki jih niso pojasnili, ni udeležil, jo je pa v priporu spremljal po videopovezavi. Na sojenju je sicer povedal, da je žrtev tega, da je znan samo kot sin svoje matere. »Zato imam celo življenje skrajno potrebo po priznanju. To se je kazalo v veliko seksa, mamil in alkohola,« je tožil pred sodiščem.

Škandal je izbruhnil poleti 2024, ko so ga zaradi suma nasilja nad takratnim dekletom policisti aretirali v njegovem stanovanju v Oslu. Začela se je valiti snežna kepa obtožb drugih deklet, kar je skupaj s prijateljevanjem njegove matere z Epsteinom osramotilo monarhijo in znižalo njeno podporo. A je ta med Norvežani še vedno precej visoka.