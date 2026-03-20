Norveška princesa o Epsteinu: Želim si, da ga nikoli ne bi spoznala

»Zelo pomembno je, da prevzamem odgovornost, ker nisem podrobneje preverila njegove preteklosti,« je 52-letna norveška princesa Mette-Marit skesano dejala v prvem intervjuju za norveško radiotelevizijo NRK, v katerem je pojasnjevala svoje znanstvo Jeffreyjem Epsteinom, ameriškim poslovnežem, ki je bil obsojen zaradi pedofilije in je pozneje v zaporu naredil samomor.

Kot mnogi, ki so se ujeli v njegovo mrežo, je izjavila, da jo je zmanipuliral in prevaral. In kot mnogi drugi je tudi ona dejala: »Želim si, da ga ne bi nikoli spoznala.«

Objava milijonov dokumentov iz tako imenovanih Epsteinovih dosjejev je namreč razkrila povezave s številnimi znanimi in vplivnimi osebnostmi, tudi člani kraljeve družine. Tako je iz dokumentov med drugim razvidno, da je norveška princesa z njim prijateljevala med letoma 2011 in 2014, torej po tem ko je bil leta 2008 že obsojen na več kot leto dni zapora zaradi nagovarjanja mladoletnic k prostituciji. Mediji so o tem prvič poročali leta 2019 v okviru obtožnice proti Epsteinu, a takrat je princesa trdila, da ni vedela za njegova kazniva dejanja in da je stike prekinila že leta 2013.

Toda dokumenti so zdaj razkrili, da v svojih izjavah ni bila iskrena. Prav leta 2013, denimo, je leta štiri dni bivala v njegovi hiši v Palm Beachu. »Izkoristil je dejstvo, da sva imela 'skupnega prijatelja' in da sem lahkoverna,« je dejala in zatrdila, da nikoli ni videla ničesar nezakonitega in da ni vedela, da je spolni prestopnik. Na pripombo novinarke, da je bilo že na wikipediji objavljeno, da je bil obsojen, je po poročanju BBC odvrnila. »Če sem iskrena, se tega ne spomnim, bilo pred 15 leti.« Ko je govorila o žrtvah Epsteinovih spolnih zlorab, je vidno razburjena dejala, da si zaslužijo pravico, ki je še niso dobile.

Med v 20-minutnim intervjujem, za katerega se je odločila po pritisku javnost in tudi pozivu norveškega premiera Jonasa Gahra Støreja, je ob njej sedel njen soprog, kronski princ Haakon, ki je dejal, da svojo ženo podpira v težkih časih in da je zakon sklenjen v dobrem in slabem. »Mette je skrbna, modra in močna oseba. Zato jo bom vedno imel v svoji ekipi, tudi če se kaj hudega zgodi,« je zatrdil.

Mette-Marit se je s princem Haakonom poročila leta 2001 in v zakon pripeljala tudi sina iz prejšnje zveze Mariusa. Mater samohranilko brez plemiškega porekla so Norvežani sprejeli za svojo, nova družina pa se je povečala s hčerko Ingrid Alexandro in sinom Sverrom Magnusom. Medtem ko so bili člani družine v minulih tednih zelo zaposleni, se prestolonaslednica že tedne ni pojavila v javnosti. Kot poroča Reuters, trpi za kronično pljučno boleznijo, zaradi katere bo sčasoma potrebovala presaditev pljuč, ob tem pa je ne bremeni le razkritje Epsteinovih dosjejev, ampak tudi sojenje sinu iz prejšnjega razmerja, ki je obtožen posilstva in drugih kaznivih dejanj.

Zaradi vsega tega je priljubljenost norveške kraljeve družine v zadnjih mesecih utrpela hud udarec. Medtem ko so še januarske ankete kazale, da monarhijo podpira 70 odstotkov vprašanih, je v februarski anketi ta delež padel na 60 odstotkov.