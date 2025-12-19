Težki časi za princeso, potrebuje presaditev pljuč

Norveška princesa Mette-Marit bo najverjetneje morala na operacijo presaditve pljuč, potem ko se ji je poslabšalo kronično pljučno obolenje, je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP danes sporočila norveška kraljeva družina. Princesa, ki je avgusta dopolnila 52 let, trpi za redko obliko neozdravljive pljučne fibroze.

»Približujemo se trenutku, ko bo treba opraviti presaditev pljuč, in opravljamo potrebne priprave, da bo to mogoče, ko bo prišel čas. Ni še odločeno, kdaj bo princesa uvrščena na čakalni seznam za presaditev,« je povedal vodja oddelka za pulmologijo na univerzitetni bolnišnici v Oslu Are Martin Holm.

Preživlja težke čase

Princesa Mette-Marit je v današnjem intervjuju za javno radiotelevizijo NRK medtem dejala, da preživlja težke čase. »Vedno sem upala, da bom lahko bolezen obvladovala z zdravili. Do zdaj je napredovala precej počasi, vendar je prišlo do preobrata (...). Ves čas smo vedeli, da bo potek bolezni šel v to smer, vendar se to dogaja nekoliko hitreje, kot sem upala,« je dejala.

Norveška princesa je morala zaradi bolezni v zadnjem času večkrat odpovedati svoje obveznosti, sicer pa se že leta spopada z zdravstvenimi težavami. Po navedbah kraljeve družine so jeseni opravili več testov, ki kažejo na jasno poslabšanje njenega zdravja. Kljub temu vztraja, da bo opravljala svoje dolžnosti in se udeleževala javnih dogodkov in prireditev, dokler bo to zmogla.

Mette-Marit, ki je od leta 2001 poročena z norveškim prestolonaslednikom, princem Haakonom, je sicer v javnosti znana tudi po svoji turbulentni preteklosti. V zadnjem času pa se je v središču pozornosti znašel njen sin iz prejšnje zveze, Marius Borg Hoeiby, ki se sooča z obtožbami posilstev, nasilja in zlorab.

Hoeibyju, ki bo januarja dopolnil 29 let in uradno ni član norveške kraljeve družine, bodo sodili februarja. V primeru obsodbe mu grozi do 10 let zapora.