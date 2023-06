Norvežanka na dobri poti, da najhitreje osvoji vse osemtisočake

Norvežanka Kristin Harila se je v soboto povzpela na goro Manaslu v Nepalu, kar je že njen deveti osvojeni osemtisočak v zadnjih 45 dneh, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Sedemintridesetletnica želi v prihodnjih tednih osvojiti še preostalih pet najvišjih gor na svetu in postaviti rekord, ki je v veljavi od leta 2019.

Harila je v soboto skupaj s šesterico drugih vodičev dosegla vrh 8163 metrov visokega Manasluja na zahodu Nepala.

Od 26. aprila, ko je prišla na vrh tibetanske Shishapangme (8012 m), je v Nepalu poleg Manasluja osvojila še Dhaulagiri (8167 m), Kanchenjungo (8586 m), Everest (8848 m), Lhotse (8516 m), Makalu (8463 m), Cho Oyu (8201 m) in Annapurno 1 (8091 m).

Sedaj se bo podala v Pakistan in tam skušala priti še na vrh preostalih petih osemtisočakov, in sicer Nanga Parbata (8125 m), Gasherbruma 1 (8068 m), Gashrebruma 2 (8035 m), K2 (8611 m) in Broad Peaka (8047 m), so v izjavi sporočili njeni sponzorji.

Norvežanka iz Vestre Jakobselva na Norveškem upa, da bo do konca julija osvojila vseh 14 osemtisočakov na svetu in postala najhitrejša zemljanka s tem dosežkom. Rekord drži Nepalec Nirmal Purja iz leta 2019, ki je za 14 vrhov leta 2019 potreboval šest mesecev in en teden, vse skupaj pa ovekovečil na Netflixu z dokumentarcem »Nič ni nemogoče«.

»To je cilj in mislim, da mi lahko uspe«, je v Katmanduju za Reuters pretekli mesec dejala Harila.