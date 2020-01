Nov portret britanske kraljice s prestolonasledniki

Mackechnie je sicer posnel tudi prvi skupinski portret leta 2016. FOTO: Ranald Mackechnie/Reuters

Ob začetku novega desetletja so pri Buckinghamski palači objavili nov portret britanske kraljice. skupaj s svojimi tremi prestolonasledniki. Fotografijo so posneli v tednu pred božičem, a so jo objavili v petek, poroča britanski BBC.Na fotografiji so ob kraljici še prvi v liniji za prestol, valižanski princter vojvoda cambriški, princin princTo je drugi uradni portret štirih generacij članov kraljeve družine skupaj. Triindevetdesetletna kraljica stoji v ospredju, oblečena pa je v belo obleko z modro broško in črno torbico. Njen sin, ki je oblečen v črtasto obleko, stoji na stopnici za njo, njegova roka pa počiva na rami šestletnega vnuka, ki je oblečen v belo srajco in kariraste hlače. Princ William, ki je oblečen v temno obleko, stoji s sklenjenimi rokami desno od svoje babice.Uradni portret je nastal v Buckinghamski palači 18. decembra in ga je posnel fotograf. Na isti dan je imela družina tudi skupinsko fotografiranje ob pripravi božičnega pudinga, ki so ga objavili ob praznikih.Mackechnie je sicer posnel tudi prvi skupinski portret leta 2016 ob 90. rojstnem dnevu Elizabete II.