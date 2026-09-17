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    Nov škandal v Buckinghamski palači

    Brat princese Diane Charles Spencer obtožuje kralja Karla.
    Charles Spencer je dvignil veliko prahu s knjigo o svoji sestri, princesi Diani. FOTO: Osebni arhiv
    Galerija
    Charles Spencer je dvignil veliko prahu s knjigo o svoji sestri, princesi Diani. FOTO: Osebni arhiv
    Zdenko Matoz
    17. 9. 2026 | 11:30
    17. 9. 2026 | 11:44
    3:27
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    Britanska kraljeva družina je hvaležno medijsko blago, kajti njihove melodrame se vlečejo desetletja. Najnovejša zdraha je nastala med bratom princese Diane Charlesom Spencerjem in njenim nekdanjim možem, sedanjim britanskim kraljem Karlom III. V prihajajoči knjigi je zapisal, da mu je takratni princ Charles v dneh po smrti valižanske princese Diane dejal, da jo bodo kmalu pozabili.

    Navedbe so iz knjige Labodji spev: Diana, moja sestra (Swan Song: Diana, My Sister), ki jo v nadaljevanjih objavlja časopis Daily Mail, izid knjige pa je načrtovan za prihodnji teden. »Spencer v knjigi piše, da so besede, ki jih je Charles izrekel pred skoraj 30 leti, odražale njegov potlačeni prezir do Diane in zgroženost nad tem, kako močno je njena smrt pretresla svet. Na besede enega najvišjih svetovalcev kraljice Elizabete II., ki mu je v dneh pred pogrebom sporočil, da bosta William in Harry – takrat stara 15 in 12 let – sodelovala v sprevodu, se je Dianin brat odzval z besedami: »To se ne bo zgodilo,« so sporočili iz časopisa Daily Mail.

    V knjigi je zapisano, da je grof vztrajal, da si Diana ne bi želela, da bi njena mlada sinova opravila tisti težki javni pohod za njeno krsto. Spencer je dejal, da je bil pred 30. obletnico njene smrti, ki bo prihodnje leto, zasut s prošnjami za intervjuje, zato je želel zapisati lastne misli in spomine, namesto da bi moral »z neprijetnim občutkom znova brati mnenja drugih«.

    V odzivu na te navedbe je tiskovni predstavnik Buckinghamske palače dejal, da »načeloma ne komentiramo knjig, se pa njegovo veličanstvo kralj zaveda, da lahko bolečina ob izgubi sestre zamegli razum, vpliva na presojo in obarva spomine na načine, ki jih drugi ne prepoznajo – tudi še mnogo let po takšni izgubi«.

    Kraljeva dopisnica televizije Sky News Laura Bundock je izjavo Buckinghamske palače označila za »resnično izjemen poseg« in »zelo odločen odziv«, ki je »izjemno oster«. »Kot pravijo, je zanje zelo nenavadno, da bi karkoli komentirali v zvezi s kakšno knjigo. Običajno knjig ne komentirajo,« je dodala.

    Bundockova je opozorila, da se Buckinghamska palača ni odzvala niti na knjigo princa Harryja z naslovom Rezerva. »To je povsem drugačen položaj; menim, da v tem trenutku čutijo, da preprosto ne morejo molčati – glede na to, da je knjigo napisal Dianin brat, ki je pisal o svoji sestri, in kakšna je narava zapisanih obtožb,« je še dodala Bundockova.

    Da je ta knjiga zelo vroče blago, priča tudi kraja še neizdane knjige iz tovornjaka na Nizozemskem. Štiri izvode v nizozemščini so odtujili med prevozom od tiskarne nizozemskega založnika do skladišča. Nizozemska policija je potrdila, da je seznanjena z dogodkom, ni pa povedala, kje se je zgodil. Se je pa izvedelo, da je voznik tovornjaka na parkirišču opravljal obvezen počitek in spal v kabini, ko so bile knjige ukradene.

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