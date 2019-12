Nova mis universe je 26-letna Južnoafričanka

Južnoafričanka je na tekmovanju navdušila prisotne. FOTO: Elijah Nouvelage/Reuters

Nova mis niverse prihaja iz Južne Afrike. V finalu v ameriški Atlanti so v nedeljo zvečer po krajevnem času s tem nazivom okronali 26-letno. Na drugo in tretje mesto sta se uvrstili mis Portorika in mis Mehike.»Odrasla sem v svetu, v katerem ženska, ki je videti kot jaz, z mojo barvo kože in mojo vrsto las, nikoli ni veljala za lepo. Menim, da je napočil čas, da se to konča,« je dejala temnopolta Južnoafričanka v sklepnem govoru in požela bučen aplavz, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Na spletni strani tekmovanja so navedli, da se Tunzijeva bori proti spolnemu nasilju in je »ponosna zagovornica naravne lepote«.Šestindvajsetletna Južnoafričanka in njene tekmice so se na tekmovanju med drugim predstavile v večernih oblekah in kopalkah ter odgovarjale na družbena vprašanja.Tekmovanje za mis universe poteka vse od leta 1952. Na njem sodelujejo lepotice iz več deset držav. Lanskoletna zmagovalka je bilas Filipinov. Slovenija na tekmovanju letos ni imela svoje predstavnice.