Nova pridobitev slovite galerije Uffizi

Razstavljenih je 255 slik, kipov, instalacij in grafik, ki datirajo v čas od 15. stoletja do danes. Galerijsko zbirko je osnoval kardinal Leopold de' Medici v 17. stoletju, danes pa se ponaša z več kot 2000 primerki.

Zbirka v prvem nadstropju galerije je urejena kronološko. Začne se z deli slikarjev Gaddoja, Agnola in Taddea Gaddija iz 15. stoletja, sklene pa se s sodobnimi umetniki, z litoželezno skulpturo Antonyja Gormleyja, avtoportretom na ogledalu Michelangela Pistoletta in avtoportretom iz plastičnih opek Ai Weiweija.

Eike Schmidt je napovedal, da bodo obiskovalcem skušali pokazati čimveč del iz bogate galerijske zbirke. FOTO: Ansa

Razstavljena so tudi dela Andree del Sarta, Luce Giordana, Rubensa in Rembrandta. Številna dela so bila pred razstavo restavrirana, v izjavi za javnost pa so zapisali, da jih bodo na razstavi rotirali, da bi javnosti pokazali čim večji del obsežne zbirke. Direktor galerije Uffizi Eike Schmidt je ob tem povedal, da je razstavo omogočila milijon in pol evrov vredna donacija družine Pritzker in dodal: »V prostorih, kjer so ustvarjali umetniki in obrtniki od 16. stoletja, zdaj spet živijo številni protagonisti te iste umetnosti, ki jih lahko občudujemo v Uffiziju in v palači Pitti.«

V galeriji Uffizi, ki jo je lani obiskalo več kot štiri milijone ljudi in se ponaša z izjemno zbirko renesančne umetnosti, so sicer na ogled nekatere izmed največjih svetovnih slikarskih in kiparskih mojstrovin, denimo, Botticellijevo Rojstvo Venere, Caravaggiova Meduza, Tizianova Urbinska Venera, Lakoontova skupina Baccia Bandinellija in Oznanjenje Leonarda da Vincija in Andree del Verrocchia. Galerija je nastala, ko so Medičejci, rodbina, ki je vladala Firencam, izumrli. Njihove umetnine so bile predane mestu in Uffizi je eden prvih modernih muzejev. Galerija je bila odprta za obiskovalce na zahtevo že od 16. stoletja, leta 1769 pa je bila uradno odprta za javnost in leta 1865 formalno postala muzej.