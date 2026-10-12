Nova Trumpova blondinka

Tretjega novembra bodo vmesne volitve v kongres, na katerih bodo Američani odločali, kdo jih bo zastopal v zakonodajnem organu države, priljubljenost Donalda Trumpa in republikancev pa pada zaradi vojne z Iranom in visokih cen energentov. Pred Katie Zacharia, novo tiskovno predstavnico Bele hiše, ki jo je ameriški predsednik na svojem družbenem omrežju truth social označil za »zvesto in briljantno podpornico«, je vse prej kot lahka naloga. Dvainštiridesetletnica, ki prihaja iz Kalifornije, je mati treh otrok, poročena pa je s filmskim producentom Tylerjem Zachario. Iz politologije in prava je diplomirala na Univerzi Pepperdine. Pred imenovanjem je delala kot svetovalka za komuniciranje v podjetju Trump Media & Technology Group, ki upravlja družbeno omrežje truth social, še prej pa je bila ...