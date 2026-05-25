Nove težave starega grešnika

Policija preiskuje domnevno neprimerno vedenje Andrewa Mountbattna-Windsorja na prestižnih konjskih dirkah Royal Ascot v letu kraljičinega zlatega jubileja 2002, ko je bila tam tudi krajica Elizabeta II. Kot poroča Sunday Times, naj bi se na tradicionalnem petdnevnem dogodku, ki ga prirejajo v Berkshiru, Andrew neprimerno vedel do neimenovane ženske, ni pa znano, ali je policija primer preiskovala že februarja, ko so Andrewa aretirali na njegov 66. rojstni dan.

Takrat so ga pridržali zaradi suma, da je zlorabil svoja pooblastila v vlogi britanskega trgovinskega odposlanca in finančniku in obsojenemu spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu posredoval zaupne informacije. Na njegovem domu v Norfolku in na posestvu v Windsorju, kjer je desetletja živel, preden je padel v nemilost, so izvedli tudi hišne preiskave. Andrew je nezakonito ravnanje zanikal.

Fotografije Andrewa Mountbattna-Windsorja po izpustitvi iz pripora so polnile naslovnice britanskih in svetovnih časopisov. FOTO: Phil Noble/Reuters

V petek je policija doline Temze, ki preiskuje nekdanjega princa, navedla, da je njihova preiskava Mountbatten-Windsorja širša, kot so mnogi prej mislili, in da zajema tudi spolne zlorabe, ki menijo, da imajo informacije o domnevnem spolnem nadlegovanju, korupciji, goljufiji ali deljenju zaupnih informacij, v katere je vpleten kraljev mlajši brat, pa so pozvali, naj se obrnejo nanje.

»Ne moremo se spuščati v podrobnosti preiskave, vendar sledimo vsem razumnim poizvedbam,« je tiskovni predstavnik policije povedal za Sunday Times. Policija preiskuje tudi primer ženske, ki zdaj živi v ZDA in trdi, da so jo leta 2010 v spolne namene odpeljali k Andrewu na posestvo v Windsorju, več britanskih policijskih enot pa trenutno preiskuje razkritja v Epsteinovih dosjejih.