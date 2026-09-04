Nove težave za Iglesiasa: delavki mu očitata trgovino z ljudmi in spolno nasilje

Dve nekdanji delavki nekoč izjemno priljubljenega pevca Julia Iglesiasa sta danes proti njemu pri španskem nacionalnem sodišču Audiencia Nacional vložili novo kazensko ovadbo, poroča Ansa.

Očitata mu trgovino z ljudmi z namenom prisilnega dela in služenja, kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in pravice delavcev, povzročitev telesnih poškodb ter ponižujoče ravnanje.

To je sporočila organizacija Women's Link, ki obe ženski zastopa.

Nenehna spolna nadlegovanja in spolni napadi

Delavki trdita, da sta bili leta 2021 zaposleni kot gospodinjski delavki na Iglesiosovih posestvih v Dominikanski republiki in na Bahamih. Po navedbah v ovadbi naj bi pop pevec, ki je prodal okoli 300 milijonov plošč, izkoristil »svoj položaj moči in njuno ranljivost«, da ju je novačil, premestil in nastanil na svojih posestvih, kjer naj bi vladalo ozračje »nenehnega zastraševanja«.

Ženski Iglesiasa obtožujeta tudi, da naj bi ju izpostavljal »nenehnemu spolnemu nadlegovanju in spolnim napadom« ter jima nalagal »prisilne in ponižujoče delovne razmere«, navaja Women's Link. Nekdanji delavki, ki sta zaprosili za posebne zaščitne ukrepe, sta dejali: »Nisva si zaslužili fizičnega, psihičnega in spolnega trpinčenja, ki sva ga prestali.«

Dokazati želita pristojnost španskih sodišč

Nova ovadba se navezuje na prijavo, ki sta jo isti nekdanji zaposleni januarja 2026 vložili pri tožilstvu Audiencie Nacional. Dodaja očitek ponižujočega ravnanja ter podrobno pravno utemeljitev s sodno prakso, s katero želita dokazati pristojnost španskih sodišč za preiskavo primera.

Tožilstvo je postopek ustavilo deset dni po začetku preiskave, ne da bi se vsebinsko opredelilo do očitkov. Presodilo je, da zadeva ne spada v pristojnost španskega pravosodja, saj naj bi se očitana dejanja zgodila izključno v tujini, poleg tega pa naj ne bi bilo ugotovljenih potrebnih »povezav« s španskim ozemljem, čeprav je Iglesias španski državljan.

Odločitev, ki so jo nekateri pravniki izpodbijali, pa ne preprečuje uvedbe sodnega postopka na podlagi nove ovadbe. O tem, ali so španska sodišča pristojna za preiskavo primera, bo zdaj odločil sodnik, ki mu bo zadeva dodeljena.