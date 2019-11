Novi film o mojstrskem kiparju Michelangelu

Kaj bi o Michelangelu rekel Dante?

Srebrnega leva si je prislužil dvakrat

»To ni film, ampak vizija. Nisem želel posneti zgodbe o Michelangelu, kot jo poznajo vsi, ampak sem ga hotel predstaviti v novi luči,« je povedal ruski režiser novega filma o renesančnem genijuFilm Il peccato – il furore di Michelangelo (Greh in srd Michelangela) je prišel v italijanske kinodvorane, premierno so ga prikazali na filmskem festivalu v Rimu, poroča tiskovna agencija Ansa. Režiser je v filmu združil ključne trenutke v življenju Michelangela Buonarrotija. Prikazal ga je kot povsem navadnega človeka in hkrati kot genialca. V filmu gacelo razglasi za »božanskega«.»To ni film o kiparju, ampak zgodba o človeku, ki je bil včasih sebičen, brezčuten, včasih pa tudi topel in človeški. Vprašal sem se, kaj bi o njem rekel pesnik, če bi se kdaj spoznala.«Michelangela je v filmu upodobil italijanski igralec, ki ga je Mihalkov-Končalovski izbral zaradi podobnosti z legendarnim italijanskim režiserjem. »Hotel sem imeti igralca s krivim nosom, kot ga je imel Pasolini. Odkril sem Testoneja, ki je celo že igral Pasolinija v filmu.«Dvainosemdesetletni Andrej Mihalkov-Končalovski izhaja iz plemiške družine, njegov oče je bil priznani pisatelj, ki je napisal besedilo za sovjetsko himno in za himno Ruske federacije, njegov bratpa je v Rusiji izjemno priljubljen režiser ter igralec.Andrej Mihalkov-Končalovski si je srebrnega leva na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah prislužil kar dvakrat, prvič s filmom The Postman's White Nights (Poštarjeve bele noči), drugič pa s filmom Paradise (Raj) leta 2016.