Novi kralj Murdochovega imperija

Lachlan Murdoch, tretji sin Ruperta Murdocha, je pri 54 letih zmagovalec dolgoletne družinske bitke za nasledstvo v medijskem imperiju, ki ga je v desetletjih ustvaril njegov oče. Zdaj je tudi uradno potrjeno, da je 94-letni Rupert Murdoch, eden najvplivnejših ljudi svetovnih medijev in ameriške politike, svoj medijski konglomerat zaupal sinu, ki ga je sicer vodil že zadnji dve leti, potem ko se je Rupert delno upokojil. Pod njihovo okrilje sodijo televizijska mreža Fox News, ki je zelo pri srcu ameriškemu predsedniku Trumpu, časniki The Wall Street Journal, New York Post in londonski Times, številne audiovizualne platforme, časopisi in povezani mediji v Avstraliji in Veliki Britaniji. Odslej bo imel Lachlan, ki sicer živi v Avstraliji, pri vodenju povsem proste roke, saj so se v družini dogovorili, da se njegovi sorojenci – 67-letna Prudence, 57-letna Elisabeth in 52-letni James - ne bodo vtikali v posel. V zameno bodo prejeli 1,1 milijarde dolarjev.

Lachlan Murdoch je tretji otrok in najstarejši sin, ki se je sicer petkrat poročenemu Rupertu Murdochu rodil v drugem zakonu s škotsko novinarko Anno Mario Torv. Rodil se je v Londonu in odraščal v New Yorku, kjer je obiskoval najboljše šole. Potem ko je na Princetonu diplomiral iz filozofije, se je zaposlil v družinskem podjetju in se iz leta v leto uspešno prebijal proti vrhu.

Čeprav deluje v medijskem poslu, zelo varuje svojo zasebnost in ne daje intervjujev. Znano je, da ceni razkošje, je lastnik več porschejev in megajaht. Med pandemijo se je z družino preselil v Avstralijo, kjer čas najraje posveča ženi, nekdanji manekenki Sarah Murdoch in trem otrokom.

Avtor Lachlanove biografije The Successor (2022) Paddy Manning, trdi, da je bilo že davno jasno, da ga je oče izbral za naslednika. K temu je odločilno prispevala njegova izjemno uspešna prodaja 21st Century Fox podjetju Disney za 71,3 milijarde dolarjev leta 2019. To je Lachlana utrdilo na položaju vodje Fox Corporation. Odnos med očetom in sinom ni bil brez konfliktov, vendar pa sta zadnja leta menda nerazdružljiva. Lachlanova najostrejša konkurenca za nasledstvo je bil mlajši brat James, ki pa si je izkopal jamo s škandaloznim razkritjem, da so Murdochovi tabloidi prisluškovali 600 politikom, zvezdnikom in celo članom britanske kraljeve družine, da bi dokopali do informacij, pa so podkupili policiste.

Lachlan se je zadnjem obdobju usmeril predvsem v digitalne medije in vse bolj cvetoči trg podkastov na desnem polu. Vendar novica, da so razmerja v imperiju zdaj dokončno razjasnjena, ni pomembna le z gospodarskega vidika, piše El Pais. Vpliv Murdochovih medijev še nikoli ni bil tako močan kot je zdaj v Trumpovi Ameriki. Predsednik je prav preko Fox News v petek v živo sporočil, da so prijeli glavnega osumljenca za uboj skrajnodesničarskega aktivista Charlieja Kirka.

Lachlan je podedoval očetov imperij, ne pa tudi karizme in vprašljivo je, ali premore dovolj strasti in talenta, da bi lahko tako odločilno vplival na ameriško politiko kot je legendarni Rupert. Še posebej zato, ker medijski imperij vodi iz Avstralije.