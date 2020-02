Novi trend v Hollywoodu: naravna barva las

Jane Fonda je s sivi lasmi povzročila manjši potres na podelitvi oskarjev. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

(67) se je po dveh desetletjih poslovila od svojega zaščitnega znaka – rdečih las. Voditeljica več šovov, na katerih izbirajo nove glasbene talente, in žena rokovskega glasbenikaima po novem sive lase.Pobarvala se je v enem izmed frizerskih salonov Jacka Martina v Los Angelesu, in to pri lasnem stilistu, ki slovi po tem, da izvrstno ujame naravni odtenek sive. Na instagramu je objavil fotografijo Sharon Osbourne prej in potem ter pripisal, da si je v zadnjih osemnajstih letih vsak teden morala barvati lase na živo rdeče, ker se redno pojavlja v različnih televizijskih oddajah. Menda si je želela narediti to preobrazbo že dlje časa, a se je vsakič, ko jo poskusila, končalo katastrofalno. Barvanje z rdeče na sivo je trajalo kar osem ur.Njen mož Ozzy je pred dnevi sporočil, da odpoveduje severnoameriško turnejo. Odpoved ni povezana z novo barvo las njegove žene, ampak se je zanjo odločil, ker mora zaradi padca na operacijo. Ozzy in Sharon Osbourne sta poročena že skoraj štirideset let.Pred leti je Sharon v šovu prina britanski televiziji BBC povedala, da je prestala veliko plastičnih operacij. In katera je bila najbolj boleča, jo je vprašal voditelj. Ko sem si dala zožati vagino, je izstrelila kot iz topa. To pa je ljubezen, so se strinjali preostali gostje šova. Mimogrede: medtem ko je okrevala po operaciji je napisala knjigo spominov Unbreakable (Nezlomljiva).Sharon Osbourne ni začetnica novega (naravno sivega) trenda v Hollywoodu. Na začetku februarja se je tam že zgodil manjši potres, ko se je(82), ki smo jo doslej poznali kot zlatolasko, na podelitvi oskarjev pojavila s sivo pričesko. Sharon Osbourne je le še en dokaz, da je siva nova rdeča (ali zlata).