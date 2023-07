Novinar Even Gershkovich morda kmalu na prostosti

Odnosi med ZDA in Rusijo so ledeno hladni, a stran od oči javnosti se diplomati obeh držav vendarle skušajo dogovoriti o določenih problemih, med katere sodi tudi izmenjava zapornikov. Tiskovni predstavnik Kremlja je novinarjem razkril, da so z Američani v »določenih stikih na to temo«. Da pa sedma sila ne bi preveč vrtala vanj, je poudaril, da bodo vsi pogovori potekali skrivoma, tako rekoč »v popolni tišini«.

Kot je dal vedeti Dmitrij Peskov, ki nastopa v imenu Kremlja, so v Moskvi odprti za morebitno izmenjavo zapornikov. V povezavi s tem se omenjata dve imeni. Prvi je v Rusiji zaprt novinar Wall Street Journala Even Gershkovich, drugi pa ruski državljan Vladimir Dunaev, ki je v ameriškem zaporu zaradi obtožb o kibernetskem kriminalu.

Enaintridesetletnega Gershkovicha so priprli konec marca, ko je o dogajanju v Rusiji poročal iz Jekaterinburga. Ruska obveščevalna služba FSB ga je v začetku aprila obtožila vohunjenja za ZDA, on pa je vse obtožbe odločno zanikal in zatrdil, da je v Rusiji oprav­ljal izključno novinarska dela. Tudi ZDA so prepričane, da so ga zadržali neupravičeno. Novinar je zaprt v moskovskem zaporu Lefortovo, ki slovi po težkih razmerah, če bi bil spoznan za krivega, bi mu grozilo do 20 let zapora. V ponedeljek ga je prvič od aprila smela obiskati ameriška veleposlanica v Moskvi, Lynne Tracy. O čem sta se pogovarjala in kako se počuti reporter, sicer ni informacij.

A zdaj obstaja upanje, da bo prej ali slej prišel na prostost. »Povedali smo, da obstajajo določeni stiki glede te teme, vendar o njih ne želimo javno razpravljati,« je potrdil Peskov. Dodal je še, da je treba obema stranema zagotoviti ustavno pravico do konzularnih stikov.

Gershkovich je bil rojen v New Yorku, iz Rusije je prvič poročal pred petimi leti, najprej za tamkajšnji angleški časnik Moscow Times, francosko agencijo AFP in ameriški dnevnik New York Times. Z Wall Street Journalom sodeluje od lanskega januarja. Velja za profesionalca, ki mu je iz Rusije kljub strogim omejitvam uspelo poročati o pomembnih dogodkih. Gershkovich je prvi ameriški poročevalec, ki so ga v Rusiji obtožili takšnih dejanj po septembru 1986. Tedaj je KGB aretirala Nicholasa Daniloffa, moskovskega dopisnika za ameriška medija US News in World Report. Že 20 dni pozneje so ga izpustili. Tudi v tem primeru je šlo za izmenjavo, saj so Američani izpustili na prostost delegata tedanje Sovjetske zveze v misiji ZN, ki je bil prav tako osumljen vohunstva.

Drugačna je zgodba Dunaeva, tega ameriška stran obtožuje, da je član mednarodne združbe, ki se ukvarja s kibernetskim kriminalom. Po informacijah ameriških oblasti se je v času aretacije ukvarjal s tako imenovanim trickbotom. Gre za računalniški kriminalni program, s katerim so napadali žrtve po vsem svetu, tako podjetja, banke, lokalne vlade, energetski sektor in celo šole, jim ukradli finančne in druge podatke ter jih izsiljevali.

Upanje torej obstaja, saj so bili diplomati uspešni prav pred kratkim. Decembra lani so v izmenjavi izpustili ameriško košarkarsko zveznico Brittney Griner, zaprto zaradi posedovanja drog, Američani pa so nazaj v Rusijo poslali njihovega človeka, tihotapca orožja Viktorja Bouta.