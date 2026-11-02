Novinarka prosi javnost, naj ji pomaga razrešiti mamino izginotje

Že devet mesecev je minilo, odkar je s svojega doma v Arizoni izginila 84-letna Nancy Guthrie, mama priljubljene ameriške novinarke in televizijske voditeljice Savannah Guthrie. Nadzorne kamere so pokazale, da je bila gospa verjetno ugrabljena, a ker se preiskava ne premakne z mrtve točke, je novinarka v nedeljo na instagramu javnost znova zaprosila za pomoč. Vsak, tudi najmanjši namig, ki bi premaknil preiskavo, je dobrodošel. Oblasti menijo, da je bila Nancy Guthrie ugrabljena doma kmalu zatem, ko so jo tam 31. januarja zvečer odložili družinski člani. Družina je njeno izginotje prijavila naslednji dan, a kljub večmesečnemu iskanju in temeljiti preiskavi so za njo izginile vse sledi. Triinpetdesetletna voditeljica TV-oddaje Today na NBC je tokrat objavila otroško risbico svoje hčerke, ...