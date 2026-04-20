Kdo je odgovoren za smrt Diega Maradone?

V Buenos Airesu se je prejšnji teden začelo novo sojenje zaradi smrti argentinske nogometne legende Diega Maradone, ki je leta 2020 umrl zaradi srčnega infarkta med okrevanjem po operaciji možganskega strdka. Sedem članov njegove zdravstvene ekipe je obtoženih malomarnega uboja, postopek pa se začenja znova po razveljavitvi prvega sojenja.

Kot poroča Reuters, bo sodišče zaslišalo skoraj sto prič, med njimi tudi Maradonove otroke in nekdanjo soprogo. Prvo sojenje se je končalo z razglasitvijo ničnosti, potem ko je ena od sodnic odstopila zaradi kršitve sodnih pravil, saj je sodelovala pri snemanju dokumentarca o procesu.

Obtoženi – med njimi nevrokirurg Leopoldo Luque in psihiatrinja Agustina Cosachov – zanikajo krivdo. Tožilstvo medtem vztraja, da so zdravniki in negovalno osebje kršili medicinske protokole in Maradoni niso zagotovili ustrezne oskrbe. Po navedbah prič naj bi bilo okolje, v katerem je okreval, »gledališče groze«, kjer nujna pomoč ni bila zagotovljena.

BBC je poročal, da so preiskovalci primer opredelili kot kaznivo dejanje iz malomarnosti, saj da so obtoženi menda »vedeli za resnost njegovega zdravstvenega stanja, a niso sprejeli potrebnih ukrepov«. Medicinski strokovni odbor je njegovo zdravljenje označil kot »neustrezno, pomanjkljivo in nepremišljeno«.

Tožilstvo v novem postopku stopnjuje retoriko. Tožilec Patricio Ferrari je dejal, da so obtoženi Maradono »prepustili njegovi usodi« in da »niso storili ničesar, da bi preprečili njegovo smrt«. Na drugi strani obramba vztraja, da je bila smrt neizogibna zaradi dolgoletnih zdravstvenih težav, vključno z odvisnostjo od alkohola in kokaina. Če bodo obsojeni, jim grozi od osem do 25 let zapora.

Na svetovnem prvenstvu leta 1986 je Argentino popeljal do naslova. FOTO: Magali Druscovich/Reuters

Diego Armando Maradona, ki je preminil v 61. letu starosti, velja za enega največjih nogometašev vseh časov in simbol argentinske nacionalne identitete. Svetovno slavo je dosegel na svetovnem prvenstvu leta 1986, kjer je Argentino popeljal do naslova in zaznamoval turnir z znamenitima goloma proti Angliji: »božjo roko« in samostojnim prodorom čez polovico igrišča.

Igral je za klube, kot so Boca Juniors, Barcelona in Napoli, slednjega je popeljal do zgodovinskih naslovov v italijanski ligi. Po koncu igralske kariere se je posvetil trenerskemu in javnemu delu. Med letoma 2008 in 2010 je vodil argentinsko reprezentanco, kasneje pa treniral klube v Združenih arabskih emiratih in Mehiki.

Pogosto je nastopal v televizijskih oddajah, njegovo življenje pa so spremljale osebne stiske, povezane z različnimi odvisnostmi. Britanski režiser Asif Kapadia je leta 2019 o njem posnel odmeven dokumentarec Diego Maradona.