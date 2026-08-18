Nune pobegnile iz samostana in šle na svoje: »Ne bomo umrle, poteptane od našega zatiralca«

Iz različnih medijskih objav izveš, da kombinacije cistercijanskih nun in prosecca kot »božjega start-upa« niti nekatere sestre v samostanu niti Vatikan nista cenila. Alkohol je botroval sporu. Fotografija je simbolična. FOTO: Tomi Lombar

V Italiji in širše to poletje znova odmeva usoda petih nun, ki so lani pobegnile iz cistercijanskega samostana v kraju San Giacomo di Veglia blizu Vittoria Veneta, kar je sledilo odločitvi Vatikana, da iz njega oddaljijo tedanjo predstojnico.

Do zapleta je prišlo, ko so se nadrejeni spravili nad mati Aline, 40-letnico s polnim imenom Aline Pereira Ghammachi s poreklom v premožni založniški družini v Braziliji, kjer je najprej diplomirala iz poslovnega menedžmenta. Leta 2018 je prišla v omenjeni samostan, posvečen svetima Gervaziju in Protaziju, postala je najmlajša opatinja oziroma predstojnica ženskega samostana v Italiji.

»V Vatikanu me nihče ne bi jemal resno, ker sem ženska, Brazilka in lepa«

V nekaj letih je svoje poslovno znanje uspešno uporabila za izboljšanje finančnega položaja samostana s proizvodnjo prosecca in medu. Prodajo je spretno promovirala tudi v medijih. »V nasprotju s splošnim prepričanjem samostani niso finančno odvisni od Vatikana, klavzurne redovnice pa svojega življenja ne preživljajo ves dan v osami in meditaciji. Za svoje preživetje moramo delati,« je povedala za Vanity Fair.

Iz različnih medijskih objav sicer izveš, da kombinacije cistercijanskih nun in prosecca kot »božjega start-upa« niti nekatere sestre v samostanu niti Vatikan nikakor nista cenila. Alkohol je botroval sporu, Vatikan pa je nastopil tudi proti temu, da je mati Aline redovnicam dovolila pošiljati sporočila prek WhatsAppa družinam in fotografirati v samostanu.

Nazadnje je spoznala, da nima možnosti. »V Vatikanu me nihče ne bi jemal resno, ker sem ženska, Brazilka in lepa, tam pa takšni osebi nihče ne verjame,« je vidno prizadeta povedala v nekem intervjuju.

Ko so jo oddaljili iz samostana, so ji sestre sledile

Aprila lani so sestro Aline odstranili iz samostana zaradi očitkov, da je manipulirala z drugimi redovnicami in z njimi grdo ravnala. A se je več sester odločilo, da ji bodo sledile. Pobegnile so, odšle h karabinjerjem in povedale: »Ne želimo povzročati preplaha, vendar so bile razmere nevzdržne. Smo na skrivni lokaciji. Ne iščite nas.«

Več mesecev kasneje so redovnice in dve novinki, ki sta prišli z Malte, zaživele v propadajoči vili, ki jim jo je dal na voljo skrivnostni dobrotnik. Za Vanity Fair se je iz časov, ko je še bila v samostanu, Aline spominjala, da so k njim prihajale nenavadne duhovne skupine, ki so jih vodili lažni vidci. Trdili so, da vidijo Jezusa in Marijo. Z redovnicami so preživljali veliko časa, hlinili zamaknjenja in jim posredovali domnevna apokaliptična sporočila. Od njih so zahtevali tudi denar.

Ko je poskrbela z njihovo odstranitev, so sledila anonimna pisma proti njej, tem pa inšpekcija in naposled odlok o njeni premestitvi. In beg nun, ki so se ji pridružile ter začele na novo v zapuščeni vili.

Junija letos jim je vatikanski dikasterij za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja le odobril indult, tj. posebno dovoljenje oziroma izjemo od splošnega cerkvenega pravila. Odobril jim je indult za izstop iz samostana. Objavil ga je škof Vittoria Veneta Riccardo Battocchio.

Ta odločitev pobeglim redovnicam omogoča, da po odložitvi redovniške obleke ostanejo dokončno ločene od svojega nekdanjega samostana. Hkrati pomeni tudi odvezo od zaobljub in drugih obveznosti, ki izhajajo iz meniške redovne profesije, med njimi od obveznosti bratskega oziroma skupnostnega življenja v obliki stalne skupnosti, ki jo kanonsko priznava pristojna cerkvena oblast in jo vodi zakoniti predstojnik.

Nekdanja opatinja se je na ta ukrep odzvala samozavestno. »Ne bomo umrle poteptane s strani svojega zatiralca. Redovniška obleka? Še naprej jo nosimo, saj je znamenje naše posvečenosti,« so njene besede, ki jih je objavila La Tribuna di Treviso. Redovniških zaobljub jih je Vatikan razrešil, zato so postale zasebne, individualne zaobljube v osebnem odnosu z Bogom in zunaj Cerkve.

V vili, ki je le nekaj kilometrov oddaljena od amostana, so vzpostavile projekt z imenom 100 volte melius (Stokrat bolje). Označujejo ga za za terapevtski vrt za ljudi, ki trpijo zaradi anksioznih motenj, depresije ali izgorelosti.