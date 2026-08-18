  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Nune pobegnile iz samostana in šle na svoje: »Ne bomo umrle, poteptane od našega zatiralca«

    Pobegnile so, odšle h karabinjerjem in povedale: »Ne želimo povzročati preplaha, vendar so bile razmere nevzdržne. Smo na skrivni lokaciji. Ne iščite nas.«
    Iz različnih medijskih objav izveš, da kombinacije cistercijanskih nun in prosecca kot »božjega start-upa« niti nekatere sestre v samostanu niti Vatikan nista cenila. Alkohol je botroval sporu. Fotografija je simbolična. FOTO: Tomi Lombar
    Galerija
    Iz različnih medijskih objav izveš, da kombinacije cistercijanskih nun in prosecca kot »božjega start-upa« niti nekatere sestre v samostanu niti Vatikan nista cenila. Alkohol je botroval sporu. Fotografija je simbolična. FOTO: Tomi Lombar
    R. I.
    18. 8. 2026 | 13:53
    18. 8. 2026 | 13:53
    5:15
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Iz različnih medijskih objav izveš, da kombinacije cistercijanskih nun in prosecca kot »božjega start-upa« niti nekatere sestre v samostanu niti Vatikan nista cenila. Alkohol je botroval sporu. Fotografija je simbolična. FOTO: Tomi Lombar
    Iz različnih medijskih objav izveš, da kombinacije cistercijanskih nun in prosecca kot »božjega start-upa« niti nekatere sestre v samostanu niti Vatikan nista cenila. Alkohol je botroval sporu. Fotografija je simbolična. FOTO: Tomi Lombar

    V Italiji in širše to poletje znova odmeva usoda petih nun, ki so lani pobegnile iz cistercijanskega samostana v kraju San Giacomo di Veglia blizu Vittoria Veneta, kar je sledilo odločitvi Vatikana, da iz njega oddaljijo tedanjo predstojnico.

    image_alt
    Neposlušne nune pobegnile iz doma za starejše in zasedle stari samostan

    Do zapleta je prišlo, ko so se nadrejeni spravili nad mati Aline, 40-letnico s polnim imenom Aline Pereira Ghammachi s poreklom v premožni založniški družini v Braziliji, kjer je najprej diplomirala iz poslovnega menedžmenta. Leta 2018 je prišla v omenjeni samostan, posvečen svetima Gervaziju in Protaziju, postala je najmlajša opatinja oziroma predstojnica ženskega samostana v Italiji.

    »V Vatikanu me nihče ne bi jemal resno, ker sem ženska, Brazilka in lepa«

    V nekaj letih je svoje poslovno znanje uspešno uporabila za izboljšanje finančnega položaja samostana s proizvodnjo prosecca in medu. Prodajo je spretno promovirala tudi v medijih. »V nasprotju s splošnim prepričanjem samostani niso finančno odvisni od Vatikana, klavzurne redovnice pa svojega življenja ne preživljajo ves dan v osami in meditaciji. Za svoje preživetje moramo delati,« je povedala za Vanity Fair.

    Iz različnih medijskih objav sicer izveš, da kombinacije cistercijanskih nun in prosecca kot »božjega start-upa« niti nekatere sestre v samostanu niti Vatikan nikakor nista cenila. Alkohol je botroval sporu, Vatikan pa je nastopil tudi proti temu, da je mati Aline redovnicam dovolila pošiljati sporočila prek WhatsAppa družinam in fotografirati v samostanu.

    Nazadnje je spoznala, da nima možnosti. »V Vatikanu me nihče ne bi jemal resno, ker sem ženska, Brazilka in lepa, tam pa takšni osebi nihče ne verjame,« je vidno prizadeta povedala v nekem intervjuju.

    image_alt
    Nuna se je z nožem poškodovala sama, nato je podala lažno prijavo o napadu

    Ko so jo oddaljili iz samostana, so ji sestre sledile

    Aprila lani so sestro Aline odstranili iz samostana zaradi očitkov, da je manipulirala z drugimi redovnicami in z njimi grdo ravnala. A se je več sester odločilo, da ji bodo sledile. Pobegnile so, odšle h karabinjerjem in povedale: »Ne želimo povzročati preplaha, vendar so bile razmere nevzdržne. Smo na skrivni lokaciji. Ne iščite nas.«

    Več mesecev kasneje so redovnice in dve novinki, ki sta prišli z Malte, zaživele v propadajoči vili, ki jim jo je dal na voljo skrivnostni dobrotnik. Za Vanity Fair se je iz časov, ko je še bila v samostanu, Aline spominjala, da so k njim prihajale nenavadne duhovne skupine, ki so jih vodili lažni vidci. Trdili so, da vidijo Jezusa in Marijo. Z redovnicami so preživljali veliko časa, hlinili zamaknjenja in jim posredovali domnevna apokaliptična sporočila. Od njih so zahtevali tudi denar.

    Ko je poskrbela z njihovo odstranitev, so sledila anonimna pisma proti njej, tem pa inšpekcija in naposled odlok o njeni premestitvi. In beg nun, ki so se ji pridružile ter začele na novo v zapuščeni vili.

    image_alt
    Sestra posrednica med malimi in velikimi mafijskimi šefi

    Junija letos jim je vatikanski dikasterij za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja le odobril indult, tj. posebno dovoljenje oziroma izjemo od splošnega cerkvenega pravila. Odobril jim je indult za izstop iz samostana. Objavil ga je škof Vittoria Veneta Riccardo Battocchio.

    Ta odločitev pobeglim redovnicam omogoča, da po odložitvi redovniške obleke ostanejo dokončno ločene od svojega nekdanjega samostana. Hkrati pomeni tudi odvezo od zaobljub in drugih obveznosti, ki izhajajo iz meniške redovne profesije, med njimi od obveznosti bratskega oziroma skupnostnega življenja v obliki stalne skupnosti, ki jo kanonsko priznava pristojna cerkvena oblast in jo vodi zakoniti predstojnik.

    Nekdanja opatinja se je na ta ukrep odzvala samozavestno. »Ne bomo umrle poteptane s strani svojega zatiralca. Redovniška obleka? Še naprej jo nosimo, saj je znamenje naše posvečenosti,« so njene besede, ki jih je objavila La Tribuna di Treviso. Redovniških zaobljub jih je Vatikan razrešil, zato so postale zasebne, individualne zaobljube v osebnem odnosu z Bogom in zunaj Cerkve.

    V vili, ki je le nekaj kilometrov oddaljena od amostana, so vzpostavile projekt z imenom 100 volte melius (Stokrat bolje). Označujejo ga za za terapevtski vrt za ljudi, ki trpijo zaradi anksioznih motenj, depresije ali izgorelosti.

    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Boris Cavazza: Ostala bo moja Milena, za večno

    Bila je vladarica odra in vladarica življenja, je v videu dejal Rade Šerbedžija. Bila je naša. Ljubimo jo, v naših srcih bo ostala za vedno.
    Vesna Milek 16. 8. 2026 | 21:15
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Kdo je podjetnik, ki je Mariji postavil 55-metrski kip za 23 milijonov evrov?

    Kip je z 55,6 metra presegel Kristusa Kralja v Świebodzinu in tudi Kristusa Odrešenika v Riu, ki skupaj s podstavkom meri približno 38 metrov.
    Pija Kapitanovič 15. 8. 2026 | 20:37
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Finale skozi oči Vinčića: Leo, prosim pomagaj in ga umiri

    Fifa je objavila posnetke kamere, ki jo je nosil Slavko Vinčić med finalom svetovnega prvenstva. Za odlično opravljeno delo mu je čestital tudi Donald Trump.
    16. 8. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Reportaža iz Omiša

    Pričevanja gasilcev in domačinov iz Omiša: »Gorelo je kot bencin«

    Domačini Omiša po prvem šoku pregledujejo škodo in načrtujejo obnovo. Požgane plaže so znova polne turistov.
    S prizorišča:Mirt Bezlaj 16. 8. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    IRWIN skozi fotografski objektiv

    Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 15:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Stroka je šla še korak dlje: rešitev tudi za najtežje primere (VIDEO)

    Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Spremembe v Microsoft Office sistemih

    Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
    Promo Delo 6. 8. 2026 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Povabilo k sodelovanju v raziskavi o medijskih navadah

    iPROM in Valicon v letu 2026 znova merita digitalne medijske navade Slovencev
    Promo Delo 18. 8. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Evropa med Wall Streetom in Azijo: kdo bo plačal prihodnost?

    Kitajska je najbolj dinamičen trg in ključni vir tehnoloških inovacij. Evropa mora povečati udeležbo zasebnega kapitala v financiranju tehnologij prihodnost.
    Zorana Baković 18. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Za vrhunsko prodajo ni dovolj le vrhunski izdelek

    Zmotno je prepričanje, da bo kakovosten izdelek trg odkril sam. Treba je sistematično ustvarjati tržne priložnosti in razvijati odnose.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kako podjetja pridejo hitreje do zaupanja na tujih trgih

    Certifikati so za podjetja tudi konkurenčna prednost, poudarja direktor SIQ Gregor Schoss.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Kultura vlaganj odškodninskih zahtevkov se širi tudi k nam

    Podjetja so izpostavljena različnim poslovnim tveganjem. Za podjetja je lahko zaradi različnih nesreč izguba dohodka bistveno večja od same materialne škode.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    redovnicaKatoliška cerkevVatikanItalijaVittorio Veneto

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Spor v samostanu

    Nune pobegnile iz samostana in šle na svoje: »Ne bomo umrle, poteptane od našega zatiralca«

    Pobegnile so, odšle h karabinjerjem in povedale: »Ne želimo povzročati preplaha, vendar so bile razmere nevzdržne. Smo na skrivni lokaciji. Ne iščite nas.«
    18. 8. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tadej Pogačar

    Pogačar ima novega pomočnika, mladi Italijan bo blestel na ravnini

    Emirati so v svoje vrste zvabili 26-letnika, ki je že šestkrat nastopil na tritedenskih dirkah. Njegova naloga bo nadzor ritma na čelu glavnine.
    18. 8. 2026 | 13:49
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Oškodovanka

    Nova spletna prevara, 67-letnici z bančnega računa odtujili skoraj 62 tisočakov

    Dovolj je že namestitev napačne aplikacije, posredovanje varnostne kode ali podatkov za prijavo v spletno banko.
    18. 8. 2026 | 13:27
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Pep Guardiola

    Guardiola, kot ga še nismo videli: ločitev, solze in grožnje igralcem

    Nova dokumentarna serija ponuja redek vpogled v najbolj turbulentno obdobje Guardiolovega desetletja pri Manchester Cityju.
    Blaž Potočnik 18. 8. 2026 | 13:22
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Bled

    Blejski gasilci ob neurju reševali obiskovalce, ujete na jezeru

    Ob nenadnem močnem vetru in dežju je bilo na jezeru pet ljudi, ki so jih blejski prostovoljni gasilci in potapljači podvodne reševalne službe rešili na varno.
    18. 8. 2026 | 13:06
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Oškodovanka

    Nova spletna prevara, 67-letnici z bančnega računa odtujili skoraj 62 tisočakov

    Dovolj je že namestitev napačne aplikacije, posredovanje varnostne kode ali podatkov za prijavo v spletno banko.
    18. 8. 2026 | 13:27
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Pep Guardiola

    Guardiola, kot ga še nismo videli: ločitev, solze in grožnje igralcem

    Nova dokumentarna serija ponuja redek vpogled v najbolj turbulentno obdobje Guardiolovega desetletja pri Manchester Cityju.
    Blaž Potočnik 18. 8. 2026 | 13:22
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Bled

    Blejski gasilci ob neurju reševali obiskovalce, ujete na jezeru

    Ob nenadnem močnem vetru in dežju je bilo na jezeru pet ljudi, ki so jih blejski prostovoljni gasilci in potapljači podvodne reševalne službe rešili na varno.
    18. 8. 2026 | 13:06
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

    Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
    17. 8. 2026 | 10:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Naj otrok dobi svojo bančno kartico? To morajo vedeti starši

    Prvi bančni račun je za otroka eden prvih pomembnih korakov k samostojnosti. Je prostor za žepnino, štipendijo ali prvo plačilo.
    Promo Delo 12. 8. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Dobre navade se začnejo z razumevanjem, ne odrekanjem

    Sodobni ritem življenja od nas zahteva nenehno prilagajanje, pri čemer lahko na področju dobrega počutja zapademo v ekstremne zahteve ali nepotrebno odrekanje.
    Promo Delo 13. 8. 2026 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

    Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 10:21
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

    Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

    Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
    Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo