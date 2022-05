O avstralskem glasbenem dvojcu brez krmarja

Avstralski glasbenik Warren Ellis se je s starejšim avstralskim rojakom Nickom Cavom spajdašil pred tremi desetletji. Od takrat sta violinist, ki virtuozno poprime tudi za kitaro, harmoniko, klaviature, violo, mandolino ali flavto, ter pevec, pesnik, pripovedovalec in pisatelj nerazdružljiva. Oder sta si razdelila tako, da je Nick pod žarometi, Warren pa ostaja v senci košate brade in dolgih sivih las.

Warren Ellis malo spominja na našega Bedanca, Nick Cave pa bi spominjal na Kekca, a je od Ellisa vendarle sedem let starejši. Sta jin in jang, ju opiše britanska spletna stran nme.com. Enajstega maja v svetovne kinodvorane prihaja dokumentarec This Much I Know to Be True, ki raziskuje ustvarjalno razmerje med v Avstraliji rojenima glasbenikoma.

Warren Ellis, letnik 1965, je šolani glasbenik. Odraščal je v srednje velikem mestu Ballarat (zvezna država Viktorija), ki je od podeželskega mesteca Warrack­nabeal, v katerem je odraščal Nick Cave (1957), oddaljeno dobri dve uri vožnje z avtom. Oba sta bolj ali manj resno študirala v Melbournu, oba sta zapustila Avs­tralijo in se ustalila med Veliko Britanijo in Evropo. Kadar ni v studiu, ki ga je Nick Cave postavil na britanskem jugu, ali na turnejah, Ellis z ženo in dvema sinovoma živi v Parizu.

Oder sta si razdelila tako, da je Nick Cave pod žarometi, on pa ostaja v senci košate brade in dolgih sivih las. FOTO: Wikipedija

Po študiju se je nekaj časa potepal po Evropi, bil je tudi učitelj, skladal je glasbo za gledališča, leta 1992 pa je sestavil skupino Dirty Three, divjaški ansambel za violino, kitaro in bobne. Ellis je na ljubljanske odre nekajkrat stopil s svojim umazanim triom, še večkrat pa z Nickom Cavom in njegovimi The Bad Seeds.

V pogovoru za NME pred filmsko premiero je povedal, da so sodelovanja stvar radovednosti. In da ga po treh desetletjih sodelovanja z Nickom Cavom še vedno zanima, kaj se bo izcimilo med trki dveh velikih glasbenih ustvarjalcev. Njuna delitev dela ni povsem definirana. Nick Cave seveda prispeva vsa besedila.

Ko gre za glasbo, ima več besede Warren Ellis. Skupaj sta podpisana kot producenta. Warren Ellis je v skupini The Bad Seeds poskrbel, da je ustvarjalna norost Nicka Cava ustrezno uravnotežena z ustvarjalno norostjo spremljevalne skupine. Drugi člani Slabih semen so sicer vrhunski glasbeniki, a pooblastilo za glasbene izlete v neznano ima le virtuozni Warren Ellis.

Ko se ne ukvarja z glasbo, je ljubitelj živali. Z ženo Delphine Ciampi Ellis, francosko glasbenico in skladateljico, sta na Sumatri kupila zemljišče, namenjeno primerkom ogroženih živalskih vrst, ki v divjini ne bi mogli preživeti. V zbirki nenavadnih predmetov, ki jih hrani, pa je žvečilni gumi, ki ga je pianistka Nina Simone nalepila na klavir.