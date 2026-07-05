O poroki Taylor Swift in Travisa Kelceja ne vemo skoraj nič. To pa je že jasno

Ameriški mediji poroko skoraj soglasno opisujejo kot »ameriško kraljevo poroko« (America's royal wedding), saj mladoporočenca združujeta dve največji ameriški industriji zabave – pop glasbo in profesionalni šport.

V petek zvečer so se na velikih zaslonih pred dvorano izpisale besede: »JUST&T MARRIED!« (Pravkar poročena!), novico je potrdila še pevkina predstavnica za stike z javnostjo.

Taylor Swift, največja pop zvezdnica na svetu, in Kelce, trikratni prvak Super Bowla, sta se zaročila lanskega avgusta, od takrat pa so se oboževalci spraševali, kdaj, kje in kako bo poroka potekala. Čeprav je veliko podrobnosti o slavju še vedno skrivnost, so v javnost pricurljale nekatere informacije.

Nancy Bennett iz Baltimora, oboževalka Taylor Swift, čaka pred dvorano Madison Square Garden, kjer se je odvijalo poročno slavje, »velika ameriška kraljevska poroka« Taylor Swift in Travisa Kelceja. FOTO: Carlos Barria Reuters

Tudi to, zakaj je poročni obred vodil prav igralec in komik Adam Sandler. Namreč, njegov lik iz filma Happy Gilmore iz leta 1996 naj bi navdahnil njeno pesem Wi$h Li$t (Seznam želja) z zadnjega albuma, v njej Taylor Swift sanjari o skupnem življenju s Kelcejem ter opisuje njuno idilično prihodnost. Kot je pevka nedavno povedala za Apple Music, ima tako kot v filmu tudi sama »svoj srečni kraj, kamor se zateče ... v trenutkih stresa, tesnobe ali kaosa.«

Najbolj medijsko izpostavljen par na svetu je pripravil eno najbolj zasebnih zvezdniških porok zadnjih let. Kljub temu je v javnost pricurljalo nekaj podrobnosti: Taylor Swift naj bi do oltarja stopila ob instrumentalni različici ene svojih pesmi, dekoracija pa naj bi bila opisana kot da »Alica v čudežni deželi sreča Čarovnika iz Oza«.

Po poročanju TMZ je Sandler, ki ju je »vodil do srečnega kraja«, med petkovo slovesnostjo ponovno odigral tudi svojo vlogo iz filma The Wedding Singer ter zapel lastno »humorno, a ganljivo« pesem.

V dneh pred dogodkom so v dvorano Madison Square Garden pripeljali obsežno scenografijo, med drugim veliko disko kroglo, belo stopniščno ograjo in rekvizite z oznako »garden party«. Na fotografiji oboževalci delajo selfije ob zaslonu z napisom "pravkar poročena", za poroko Taylor Swift in igralca ameriške lige (NFL) Travisa Kelcejeja. FOTO: Angelina Katsanis Reuters

Mediji predvidevajo, da sta Taylor in Travis zamisel o najemu dvorane Madison Square Garden dobila prav iz Sandlerjevega filma Mr. Deeds iz leta 2002, v katerem njegov lik v tej dvorani zaprosi svoje dekle za roko.

Fotografij poročne obleke za zdaj še ni, je pa znano, da je tako ženinov smoking in nevestino belo obleko z neskončno dolgo vlečko, kot jo opisuje eden izmed gostov, oblikoval Jonathan Anderson, kreativni direktor haute couture kolekcij Diorja.

Njune čevlje je po meri izdelal Christian Louboutin,Taylor Swift je nosila nakit Cartier.

Nevesta ni imela družic, za »častnega spremljevalca« je zbrala svojega brata Austina, igralca in filmskega producenta, ženinova priča pa je bil prav tako njegov brat Jason Kelce, sovoditelj podkasta in prav tako zvezdnik ameriškega nogometa.

Jessica Alba in Danny Ramirez zapuščata dvorano Madison Square Garden, kjer je potekalo poročno slavje. FOTO: Reuters

Na seznamu povabljenih naj bi bilo približno tisoč imen, med njimi številne največje zvezde glasbe, Hollywooda in športa. Kot poroča BBC naj bi bili tam Selena Gomez, Camila Cabello, Hugh Grant, Gracie Abrams, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Tom Hanks, Graham Norton, Dakota Johnson in Steven Spielberg.

Reuters ugotavlja, da je bila odločitev za ikonično lokacijo Madison Square Gardna, kjer se srečujeta svet glasbe in športa tudi praktična: notranjosti ni mogoče fotografirati z droni ali teleobjektivi, zato je par kljub tisočim gostom ohranil popoln nadzor nad zasebnostjo.

Vsi gostje so očitno dobili stroga navodila, naj ne razkrivajo podrobnosti ali fotografij. Izvršni direktor verige AMC Theatres Adam Aron je v pozneje izbrisani objavi na omrežju X zapisal, da se je notranjost dvorane spremenila v »vrt na bujnem podeželskem posestvu«, Kelce je nosil bel smoking, medtem ko je Swift blestela v »osupljivi beli poročni obleki z dolgo tančico in vlečko.«.

Komedijant Chris Rock ob odhodu iz dvorane Madison Square Garden, kjer je potekalo poročno slavje pevke Taylor Swift in igralca lige NFL Travisa Kelcej. FOTO: Reuters

Voditelji ameriške oddaje Good Morning America, ki so bili med gosti, so potrdili, da je nastopila Stevie Nicks iz skupine Fleetwood Mac, ki je že dolgo vzornica Taylor Swift.

Po poročanju revije People, ki je uporabila izjave gostov in anonimnih virov, naj bi poročne zaobljube para trajale skoraj 20 minut, oba pa sta jih brala iz zlatih knjižic. Gostje naj bi kot darilo prejeli vezen robček za solze med obredom. Na večernem slavju naj bi poleg Stevie Nicks nastopil tudi Paul McCartney, kar bi pomenilo eno najimenitnejših glasbenih zasedb na zasebni poroki doslej.