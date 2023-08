Ob snemanju serije Prijatelji se niso zabavali

»Vse odkar sem pri zrelih 38 letih prenehala pisati za televizijo, me ljudje sprašujejo, zakaj sem se odrekla tako čudoviti karieri,« pravi 52-letna ameriška televizijska scenaristka in producentka Patty Lin. Sodelovala je pri uspešnicah Prijatelji, Freeks and Geeks, Razočarane gospodinje, kriminalna serija Kriva pota, sitkom Leap of Faith. V svoji zadnji knjigi End Credits: How I Broke Up with Hollywood je popisala svoje izkušnje iz medijskega sveta, tudi snemanja Prijateljev, ki pa še zdaleč niso tako zabavne kot serija. Avtorica celo trdi, da so bili igralci Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matthew Perry, Lisa Kudrow in Matt LeBlanc naveličani serije in si niso več želeli nastopati v njej.

Če kateremu od zvezdnikov serije Prijatelji šala ni bila všeč, jo je namerno uničil, saj so vedeli, da se bodo pisci domislili nove, pravi Patty Lin. FOTO: Imdb

Na vprašanje, zakaj se je umaknila kot avtorica, ni mogoče odgovoriti med sproščenim klepetom na kakšni od zabav, pravi Lin, ki je diplomirala na zasebni univerzi Cornell v Ithaci v zvezni državi New York. Delo je bilo izjemno naporno, pogosto je imela opravka z egoističnimi šefi, spoznala pa je tudi, da ustvarjanje serij ni zelo kreativno, ampak bolj obrtno delo. Več kot desetletje je pisala za televizijo in polovico časa si je želela odnehati. Ravno serija Prijatelji je bil eden najtežjih izzivov.

Ko so jo producenti povabili k tedaj že izjmeno priljubljeni seriji, je vedela, da vabila ne more zavrniti. Preden so jo dokončno potrdili, je morala opraviti številne zahtevne intervjuje. V ekipi so bili že številni pisci in producenti, pa odločevalci, ki je delovali kot klika in nikogar niso spustili zraven. »Takrat sem se zavedla, zakaj so me tako preverjali. Pri tem delu je šlo tudi za raznolike osebnosti.«

Pri nastajanju je sodelovalo kar 14 piscev, od tega štiri ženske, sama pa je bila edina predstavnica manjšine. Vsak dan so se razdelili v dve naključno sestavljeni skupini, ki sta delovali pod vodstvom ustvarjalcev serije Marte Kauffman in Davida Cranea. On je bil deloholik, ki ni bil nikoli zadovoljen in je vedno iskal še boljšo šalo ali stavek, vse pa je ves čas ocenjeval s pogledom. Marta se je rada sezula in bose noge položila na mizo in se med delom ukvarjala z vezenjem.

Na sestankih je pogosto zavladala tišina, saj je vsem zmanjkalo idej, a to je za serijo, ki je tedaj dosegla sedem sezon, razumljiv pojav. Takrat so se pogovarjali o vsakdanjih stvareh, tudi o spolnosti, in zgodilo se je, da je kakšna izjava prišla tudi v serijo. S tem ni bilo nič narobe, pravi Patty Lin, saj je za komedijo veljalo, da je pomanjkanje občutljivosti tisto, kar se od ustvarjalcev pričakuje in zahteva. Glede na spremembe zadnjih let in večjo senzibilnost za takšne teme, pa danes morda ne bi bilo več tako, pravi Patty Lin.