Obama si je nakopal jezo Indijcev

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama se je znašel pod plazom kritik, vendar ne v domovini, temveč v Indiji. Sprožile so ga njegove izjave o muslimanih v tej državi. V intervjuju za CNN je namreč opozoril, da bi Indija v nekem trenutku lahko začela razpadati, če v državi ne bodo zaščitili pravic manjšin.

Indijski premier Narenda Modi se je minuli teden mudil na državniškem obisku v ZDA, kjer so ga v Beli hiši sprejeli z vsemi častmi in mu priredili tudi razkošno večerjo. Med tridnevnim bivanjem v ZDA je gost nagovoril tudi ameriški kongres in podpisal nekaj pomembnih dogovorov o sodelovanju. Vodilni ameriški podjetniki so ga toplo sprejeli, prav tako vplivna indijska diaspora. Na drugi strani pa je 75 ameriških demokratov v pismu predsedniku Bidnu zahtevalo, naj v pogovorih z Modijem izpostavi temo človekovih pravic, nekateri so njegov nastop celo ignorirali.

Še preden je Modi spregovoril predstavnikom spodnjega in zgornjega doma ameriškega parlamenta, je Christiane Amanpour, ugledna novinarka CNN, intervjuvala nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obamo. Med drugim mu je zastavila provokativno vprašanje, kako naj se njegov naslednik, Joe Biden, obnaša do iliberalnih demokratov. Slednje je novinarka označila za grožnjo demokraciji, še preden je omenila Narendo Modija.

Obama je omenil, da je zadeva zapletena, nato pa spregovoril o osebnih izkušnjah in stikih z zavezniki, ki »morda niso vodili idealnih demokratičnih vlad«, a je moral z njimi ostati v stikih iz različnih razlogov. Dodal je še, da je za ameriškega predsednika primerno, da, kadar je mogoče, izpostavi problematične trende bodisi javno bodisi zasebno. »Če se predsednik sreča s premierom Modijem, je smiselno omeniti zaščito muslimanske manjšine v večinski hindujski Indiji. Če bi se jaz pogovarjal s premierom Modijem, ki ga dobro poznam, bi bil del mojih argumentov tudi to, da če pravice etničnih manjšin v Indiji ne bodo zaščitene, potem obstaja velika verjetnost, da bo Indija v nekem trenutku začela razpadati.«

Besede nekdanjega predsednika, ki je bil v letih, ko je bival v Beli hiši, v dobrih odnosih z indijskim kolegom, so pozorno spremljali v Indiji. Njegove izjave so močno vznejevoljile vodstvo Modijeve vladajoče stranke Baratija Džanata (BJP). Indijska finančna ministrica Nirmala Sitharaman je izjavila, da je šokirana nad besedami bivšega predsednika in brez dlake na jeziku spomnila na dejstvo, da so ZDA v času Obamovega predsednikovanja bombardirale dežele z muslimansko večino, na primer Sirijo in Jemen. Ne Obama ne ZDA izjave niso komentirali.