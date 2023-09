Obeta se dokumentarec o modnem oblikovalcu

Po poročanju revije Variety francoska filmska ustvarjalka Elsa Zylberstein pripravlja biografski film o modni ikoni Christianu Diorju. Filmska zgodba naj bi se začela leta 1947 v Parizu, tik po drugi svetovni vojni, nato pa razgrnila desetletje v Diorjevem življenju oziroma čas, ko je skupaj z Raymonde Zehnacker ustvaril modni imperij ter se zaljubil v veliko mlajšega Jacquesa Benita.

Po besedah Else Zylberstein je bil Christian Dior introvertiran človek, zato ljudje o njem vedo zelo malo. »Ni bil tako ognjevit kot drugi modni oblikovalci ali priljubljeni umetniki, vendar ni bil nič manj fascinanten. To je svet, ki ga zelo dobro poznam, saj sem v njem odraščala,« je pojasnila za Variety. Elsa Zylberstein, katere mati je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja vrsto let delala v parfumeriji Christian Dior, je po študiju dramske igre leta 1989 začela svojo filmsko kariero in nastopila v več kot 60 filmih. Za film Il y a longtemps que je t'aime (2008) je prejela nagrado cezar za najboljšo stransko igralko.

Elsa Zylberstein bo upodobila Raymonde Zehnacker, vplivno Diorjevo zaveznico, ki mu je pomagala pri vzponu na konkurenčnem povojnem modnem prizorišču v Parizu. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Biografski film bo ponudil vpogled ne le v zaledje Diorjevega modnega ustvarjanja, temveč tudi v ljubezenski trikotnik med Diorjem, Raymonde Zehnacker in Benitom. Elsa Zylberstein bo upodobila Raymonde Zehnacker, vplivno Diorjevo zaveznico, ki mu je pomagala pri vzponu na konkurenčnem povojnem modnem prizorišču v Parizu. »Radi rečemo, da za vsakim uspešnim moškim stoji ženska, in to je veljalo tudi za Diorja,« je poudarila Elsa Zylberstein.

Scenarij za film je napisal Julien Teisseire, nastaja pa pod okriljem podjetja Sonia Films in Odile McDonald, še piše Variety.