Običajna državljanka, ki samo poje

Če je naslov dober, ga lahko uporabiš za turnejo, čeprav je pesem že stara, pravi hrvaška popzvezdnica Severina, ki je na terasi ljubljanskega hotela Intercontinental, na tiskovni konferenci pred množico novinarjev, predstavila svoj novembrski koncert v Stožicah. Povedala je, da tokratna turneja ne bo multimedijski spektakel, a bo razkošna v drugem smislu: na odru bo več kot dvajset vrhunskih glasbenikov, godala, trobila, ki bodo njene pesmi postavili v širši, skoraj simfonični okvir. Brez koreografije se bo lažje osredotočila na to, kar na odru čuti, je rekla.

»Koncert je živ organizem. Ljudje vedno pridejo s svojo energijo; tudi Stožice imajo svojo,« je povedala Severina v pogovoru s Tomažem Miheličem. »Imam srečo, da ljubezen med menoj in Slovenci obstaja, odkar sem začela peti. Večkrat rečem, da ste najboljše občinstvo, in mnogi mi ne verjamejo, kako temperamentni ste. A najbolj me gane, da moje pesmi pojejo slovenski otroci, čeprav se v šoli že tri desetletja ne učijo srbohrvaščine.«

V Ljubljano je prišla komaj dan po tem, ko je na 24. podelitvi nagrad Story Hall of Fame v Zagrebu prejela dve nagradi, za zvezdo regije in za aktivistko leta, zaradi zavzemanja za varen in dostopen splav. Sicer nisem ravno aktivistka, je dejala ob prejemu nagrade, sem običajna državljanka, ki pa se zaveda, da si moramo prizadevati za to, da, če je le mogoče, svet zapustimo v boljšem stanju, kot smo ga dobili. Vedno se bom zavzemala za ženske, za pravice, ki so si jih izborile naše mame in babice, je dejala.

»V čast mi je biti v družbi pametne in pogumne ženske, kot je Nika Kovač. Pobuda My Voice, My Choice je trenutno največja organizacija za ženske pravice na svetu,« je povedala Severina septembra lani ob podpori kampanji. FOTO: Peter Žerjavič

Severina je v zadnjih treh desetletjih pred očmi javnosti preigrala vse podobe in vloge, poleg podobe spokorjene grešnice in seks simbola se je med drugim javno zavzemala za pravice delavcev, zagovarjala je možnost oploditve z biomedicinsko pomočjo in se uprla takratni hrvaški premierki, opozarjala je na naraščajočo brezposelnost. Nato je pred dobrim letom javno podprla kampanjo Moj glas, moja odločitev (My Voice, My Choice) za varen in dostopen splav v Evropi, ki jo koordinira Inštitut 8. marec z Niko Kovač na čelu, dobro se spomnimo njenega govora v bruseljskem parlamentu.

Vsak jo vidi po svoje

V zadnjih letih je preživela več javnih pogromov, odvzem skrbništva za sina in ga ponovno pridobila. Kot je pred njeno zadnjo turnejo The Magic Tour pisal Miljenko Jergović, je Severina »za desni trop postala svetopisemska hotnica, ki jo je treba kamenjati«, za levico spet »nekako ni dovolj kul«. Preveč je glamurozna, da bi v nas vzbudila empatijo, ki bi jo sicer kot anonimna, strta mati, ki je izgubila skrbništvo.

»Vse to je kot igrica oblecite Severino,« je rekla v intervjuju za Sobotno prilogo Dela pred leti. »Se spomnite tistih lutk iz papirja v Politikinem Zabavniku? Vsak me obleče v obleko, za katero se mu zdi, da mi pristaja. Vsak me vidi po svoje in name nalepi svoje želje, fantazije, včasih svoje frustracije in jezo.«

Na koncu pogovora se je spomnila na prijatelja in režiserja Tomaža Pandurja, ki je iz njene turneje Dobrodošel v klub leta 2013 ustvaril gledališko predstavo in jo popeljal skozi vse ključne arhetipe ženske, od kurtizane do svetnice. »Bila sem na večini njegovih predstav v Zagrebu, v Madridu, v Berlinu,« je dejala, »bil je genialen ustvarjalec novih svetov, pogrešam ga kot umetnika in kot prijatelja.« Omenila je tudi skupino Maestro z Anžetom Škrubejem na čelu in režiserja Nejca Levstika, ki je leta 2019 na turneji The Magic Tour skupaj s scenografko Greto Godnič in slovenskimi oblikovalci Petrom Movrinom, Metodom Črešnarjem in Rokom Marinškom ustvaril odrsko magijo.