Obleka, ki je preživela škandal, zakon in princeso

Princesa Diana je v kreaciji Christine Stambolian zablestela na najhujši večer svojega življenja.
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Po besedah globalne vodje oddelka za torbice in modo pri Sotheby'su Morgane Halimi je obleka presegla modo in postala del kulturne zgodovine. FOTO: promocijsko gradivo
Prihodnji teden bo v londonski dražbeni hiši Sotheby's vnovič na ogled ena od najbolj znamenitih oblek v modni zgodovini 20. stoletja, tako imenovana maščevalna obleka pokojne valižanske princese Diane. Črno oprijeto obleko, ki ji je razkrivala ramena, je nosila 29. junija 1994 na dobrodelnem dogodku v galeriji Serpentine v Londonu, tistega večera, ko je televizija predvajala javno priznanje njenega moža, tedaj še princa Charlesa, danes kralja Karla III., o nezvestobi. Razkritje, ki si ga je takrat ogledalo 13 milijonov gledalcev, je že nekaj dni prej pricurljalo v britanski tisk.
Precej pred pojavom družbenih omrežij, s pomočjo katerih fotografije slavnih v nekaj sekundah obkrožijo svet, je Diana, tedaj že ena od najbolj fotografiranih žensk na svetu, ustvarila senzacionalen modni ...
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