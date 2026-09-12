Obleka, ki je preživela škandal, zakon in princeso

Prihodnji teden bo v londonski dražbeni hiši Sotheby's vnovič na ogled ena od najbolj znamenitih oblek v modni zgodovini 20. stoletja, tako imenovana maščevalna obleka pokojne valižanske princese Diane. Črno oprijeto obleko, ki ji je razkrivala ramena, je nosila 29. junija 1994 na dobrodelnem dogodku v galeriji Serpentine v Londonu, tistega večera, ko je televizija predvajala javno priznanje njenega moža, tedaj še princa Charlesa, danes kralja Karla III., o nezvestobi. Razkritje, ki si ga je takrat ogledalo 13 milijonov gledalcev, je že nekaj dni prej pricurljalo v britanski tisk. Precej pred pojavom družbenih omrežij, s pomočjo katerih fotografije slavnih v nekaj sekundah obkrožijo svet, je Diana, tedaj že ena od najbolj fotografiranih žensk na svetu, ustvarila senzacionalen modni ...